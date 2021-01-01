أمير مرتضى يشيد بفيريرا : حل الكثير من الأزمات في الزمالك



أمير مرتضى يشيد بفيريرا أمير مرتضى يشيد بفيريرا





أشاد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك بجوزفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض بعدما نجح في حل الكثير من الأزمات داخل صفوف الفريق.



جاء ذلك عقب الفوز على فيوتشر بهدف دون رد اليوم الخميس في استاد WE السلام في الجولة 27 من الدوري.

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وتحدث أمير مرتضى عقب المباراة قائلا: "حققنا الفوز وحصدنا ثلاث نقاط هامة للغاية".وواصل "الكل لديه رغبة كبيرة في الفوز وتحقيق لقب الدوري والكل ملتزم ونسير بشكل جيد والجهاز الفني لديه حلول لكل شيء نواجهه في الفترة المقبلة".وعن جمهور الزمالك قال: "هو اللاعب رقم 1 ونحصل منه على دفعة كبيرة جدا".وتابع "نريد مواصلة الفوز والاستمرار في تحقيق تلك النتائج الإيجابية حتى نهاية الدوري ونحترم جميع المنافسين".وأتم أمير مرتضى حديثه قائلا: "أطمئن الجمهور لدينا إصرارا كبيرا للفوز بالمباريات المقبلة وعقب نهاية الموسم سنعمل على الصفقات الجديدة".وصل رصيد الزمالك بفضل ذلك الانتصار لـ63 نقطة بفارق أربع نقاط عن ملاحقه بيراميدز.فيما يأتي الأهلي ثالثا بـ54 نقطة لكن لديه مباراتين أقل من منافسيه.