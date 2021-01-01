تصريحات بايدن حول الركود تغضب أمريكيين وتصفه بالمهرج

أطلق متابعو قناة CNBC الأمريكية تعليقات غاضبة وساخرة على تصريحات الرئيس جو بايدن بشأن حالة الاقتصاد الأمريكي ودخوله المحتمل في الركود.
جاء ذلك بعدما قال بايدن أمس الخميس إن الوضع الحالي لاقتصاد البلاد لا يشير إلى الركود، وذلك رغم إصدار مكتب التحليل الاقتصادي بوزارة التجارة الأمريكية بيانا يفيد بأن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الثاني من عام 2022 انخفض بنسبة 0.9% على أساس سنوي، بعد تراجعه في الربع الأول بنسبة 1.6%، مما يشير من الناحية الفنية إلى بداية الركود، الذي ينطوي تعريفه على انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين.
وكتب Rob Base في تعليق عبر "يوتيوب" : "لا يهم ما إذا كان يبدو ذلك أنه ركود أم لا. إنه ركود".
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