تحذير شديد الهجة من الرئيس الصيني لبايدن بشأن تايوان

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › تحذير شديد الهجة من الرئيس الصيني لبايدن بشأن تايوان

صورة الخبر: الرئيس الصيني يحذر بايدن
الرئيس الصيني يحذر بايدن


حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ، في محادثة هاتفية نظيره الأمريكي جو بايدن، من "عدم اللعب بالنار" في شأن تايوان.

الرئيس الصيني يحذر بايدن من حديث عن إجراء عسكري قد تتخذه الصين في حال زارت بيلوسي تايوان
ونقلت وكالة "شينخوا" عن شي جين بينغ قوله إن "بكين تعارض بشدة التدخل في شؤون تايوان وستدافع بقوة عن سيادتها عليها.. نحن نعارض بشدة النزعات الانفصالية والتدخل الخارجي في شؤون تايوان".

وأكد الرئيس الصيني عزم بلاده حكومة وشعبا على حماية سيادة الدولة وسلامة أراضي بلادهم.

وفي وقت سابق، تناقلت وسائل الإعلام أنباء حول توجه حاملة الطائرات النووية الأمريكية رونالد ريغان إلى بحر الصين الجنوبي، مع الإشارة إلى احتمال أن تتجه إلى مضيق تايوان.

المصدر: شينخوا

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تحذير شديد الهجة من الرئيس الصيني لبايدن بشأن تايوان

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
96976

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager