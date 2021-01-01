تحذير شديد الهجة من الرئيس الصيني لبايدن بشأن تايوان

حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ، في محادثة هاتفية نظيره الأمريكي جو بايدن، من "عدم اللعب بالنار" في شأن تايوان.
الرئيس الصيني يحذر بايدن من حديث عن إجراء عسكري قد تتخذه الصين في حال زارت بيلوسي تايوان
ونقلت وكالة "شينخوا" عن شي جين بينغ قوله إن "بكين تعارض بشدة التدخل في شؤون تايوان وستدافع بقوة عن سيادتها عليها.. نحن نعارض بشدة النزعات الانفصالية والتدخل الخارجي في شؤون تايوان".
وأكد الرئيس الصيني عزم بلاده حكومة وشعبا على حماية سيادة الدولة وسلامة أراضي بلادهم.
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