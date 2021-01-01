لأول مرة .. دولة تمنع السفير الأمريكي الجديد من دخول أراضيها

منعت حكومة نيكاراغوا الخميس السفير الأمريكي الجديد هوغو رودريغيز من دخول البلاد، بعدما اتهمته بـ"التدخل" و"عدم الاحترام" على إثر تصريحات أدلى بها أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي.
وقال وزير خارجية نيكاراغوا دينيس مونكادا في رسالة موجهة إلى نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن إن "حكومة نيكاراغوا، وفي إطار سلطاتها وممارستها لسيادتها الوطنية، تسحب على الفور التصريح الممنوح لهوجو رودريغيز".
وبررت ماناغوا هذا الإجراء بـ"تصريحات تنم عن تدخل وعدم احترام للبلاد"، أدلى بها الخميس رودريغيز أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث قال إن نيكاراغوا "تتحول بشكل متزايد إلى دولة منبوذة في المنطقة"، وشبه البلاد بـ"الحكم الديكتاتوري" الذي عاشته عائلته في جمهورية الدومينيكان في خمسينات القرن الماضي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!