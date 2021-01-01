كشف السعر المتوقع لـ Galaxy Buds 2 Pro وعن مميزاته



Galaxy Buds 2 Pro Galaxy Buds 2 Pro

تستعد شركة سامسونج للكشف عن سماعة Galaxy Buds 2 Pro جنبًا إلى جنب مع الجيل الجديد القابل للطي Galaxy Z Flip 4 و Galaxy Z Fold 4 وسلسلة Galaxy Watch 5 خلال حدث Galaxy Unpacked 2022 في 10 أغسطس. تم تسريب السماعات الرئيسية. الآن ، تم الكشف عن ميزاته وأسعاره.



وفقًا لتقرير جديد صادر عن 9To5Google ، ستدعم سماعة Galaxy Buds 2 Pro صوت 24 بت (يُدعى عادةً باسم Hi-Res Audio) ، مما قد يؤدي إلى تحسين جودة الصوت. ومع ذلك ، فإنه يأتي بتكلفة. يقال إن سعر سماعات الأذن اللاسلكية القادمة سيكون 230 دولارًا ، أي بزيادة قدرها 30 دولارًا عن سعر Galaxy Buds Pro الحالي. ومع ذلك ستظل السماعة أرخص بـ 20 دولارًا من سماعة AirPods Pro من آبل.



يمكن إطلاق سماعة Galaxy Buds 2 Pro بثلاثة ألوان ، بورا بيربل و الجرافيت و الأبيض. يمكننا أيضًا أن نتوقع من سامسونج تنفيذ أداء أفضل لـ ANC وتحسينات 360 Audio. يمكن أن تتميز بتقنية Bluetooth 5.2 مع برنامج ترميز صوتي عالي الجودة من AAC و SSC ومقاومة للماء والشحن اللاسلكي.

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قبل أيام قليلة ، تم تسريب سماعات الأذن اللاسلكية الرائدة القادمة من سامسونج من خلال قاعدة بيانات معتمدة. تم الكشف عن أن الغلاف الخاص بها يأتي مزودًا ببطارية 500 مللي أمبير ، أكبر قليلاً من Galaxy Buds Pro. لذلك ، يمكننا أن نتوقع أن يتميز Galaxy Buds 2 Pro بعمر بطارية أطول قليلاً.