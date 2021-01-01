سلسلة Galaxy S10 تحصل على تحديث الأمان لشهر يوليو 2022

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صورة الخبر: Galaxy S10
Galaxy S10

بعد Galaxy S20 و Galaxy S21 و Galaxy S22 ، بدأت سامسونج في طرح التحديث الأمني ??لشهر يوليو 2022 لسلسلة Galaxy S10. من الجيد أن نرى أن شركة سامسونج تطرح تحديثات أمنية شهرية حتى للهواتف التي يزيد عمرها عن ثلاث سنوات.

أحدث تحديث للبرنامج للهواتف Galaxy S10e و Galaxy S10 و Galaxy S10 Plus يرفع إصدار البرنامج الثابت إلى الإصدار G97xFXXSFHVG3. ويجلب تصحيح الأمان لشهر يوليو 2022 الذي يعمل على إصلاح أكثر من 50 ثغرة أمنية للخصوصية. يعمل التحديث أيضًا على إصلاح الأخطاء الأخرى وتحسين استقرار النظام.

إذا كنت في بلغاريا أو ألمانيا أو اليونان أو لوكسمبورغ أو دول الشمال أو بولندا أو جنوب شرق أوروبا أو سويسرا أو منطقة البلطيق أو جمهورية التشيك أو هولندا ، فيمكنك تنزيل التحديث الجديد بالانتقال إلى الإعدادات > تحديث البرنامج والضغط على تنزيل وتثبيت. من المتوقع أن يتوسع طرح التحديث الأمني للأسواق الأخرى في الأيام القادمة.

تم إطلاق Galaxy S10 في أوائل عام 2019 مع أندرويد 9 على متن الطائرة. أصدرت سامسونج تحديث أندرويد 10 لسلسلة Galaxy S10 في أوائل عام 2020 ، وتحديث أندرويد 11 في أوائل عام 2021 ، وتحديث أندرويد 12 في وقت سابق من هذا العام.

المصدر: tech1new

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