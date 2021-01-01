سلسلة Galaxy S21 تبدأ في الحصول على التحديث الأمني ??لشهر أغسطس 2022

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صورة الخبر: Galaxy S21
Galaxy S21

أصبحت سامسونج أول شركة مصنّعة لهواتف نظام أندرويد التي تُصدر تحديثًا أمنيًا لشهر أغسطس 2022 لأجهزتها. كانت سلسلة Galaxy S22 أول من حصل على التحديث. الآن ، تم إصدار التحديث لسلسلة Galaxy S21.

يأخذ آخر تحديث لبرنامج Galaxy S21 و Galaxy S21 Plus و Galaxy S21 Ultra إصدار البرنامج الثابت إلى G99xBXXU5CVGB. التحديث متاح حاليًا في ألمانيا ، ونتوقع طرحه في بلدان أخرى في أوروبا ومناطق أخرى في غضون أيام.

إذا كنت من مستخدمي الهواتف الذكية من سلسلة Galaxy S21 في أوروبا ، فيمكنك الآن تحديث جهازك إلى أحدث البرامج من خلال الانتقال إلى الإعدادات > تحديث البرنامج والضغط على التنزيل والتثبيت.

أطلقت سامسونج سلسلة Galaxy S21 في أوائل عام 2021 مع One UI 3 المستندة إلى أندرويد 11 على متنها. في أواخر العام الماضي ، تلقت الهواتف الذكية تحديث One UI 4 القائم على نظام التشغيل أندرويد 12. في وقت سابق من هذا العام ، تلقوا أيضًا تحديث One UI 4.1. وستحصل سلسلة Galaxy S21 على ثلاثة تحديثات أخرى لنظام التشغيل أندرويد.

المصدر: tech1new

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