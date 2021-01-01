سلسلة Galaxy S21 تبدأ في الحصول على التحديث الأمني ??لشهر أغسطس 2022

أصبحت سامسونج أول شركة مصنّعة لهواتف نظام أندرويد التي تُصدر تحديثًا أمنيًا لشهر أغسطس 2022 لأجهزتها. كانت سلسلة Galaxy S22 أول من حصل على التحديث. الآن ، تم إصدار التحديث لسلسلة Galaxy S21.
يأخذ آخر تحديث لبرنامج Galaxy S21 و Galaxy S21 Plus و Galaxy S21 Ultra إصدار البرنامج الثابت إلى G99xBXXU5CVGB. التحديث متاح حاليًا في ألمانيا ، ونتوقع طرحه في بلدان أخرى في أوروبا ومناطق أخرى في غضون أيام.
إذا كنت من مستخدمي الهواتف الذكية من سلسلة Galaxy S21 في أوروبا ، فيمكنك الآن تحديث جهازك إلى أحدث البرامج من خلال الانتقال إلى الإعدادات > تحديث البرنامج والضغط على التنزيل والتثبيت.
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