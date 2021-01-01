مخاوف من «الصاروخ الصيني» خارج عن السيطرة..مكان سقوطه غير معلوم ..

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ذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، أن الصاروخ الصيني خارج عن السيطرة، ومكان سقوطه غير معروف، مشيرا إلى أن هناك خبراء يتخوفون من سقوط حطام الصاروخ الصيني الجديد، نحو الأرض.



يزن الصاروخ الصيني نحو 83 طناً وأدت عملية إطلاقه المحفوفة بالمخاطر إلى تخوف الخبراء من أن بعض الحطام من هيكله، قد تفشل في الاحتراق في الغلاف الجوي وتعود إلى الأرض.



وأوضح التقرير، أن وزارة الخارجية الصينية أكدت أن هناك احتمالية منخفضة جداً لوقوع أضرار بسبب سقوط الصاروخ.