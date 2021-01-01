مخاوف من «الصاروخ الصيني» خارج عن السيطرة..مكان سقوطه غير معلوم ..

آخر الأخبارعلم وتقنية › مخاوف من «الصاروخ الصيني» خارج عن السيطرة..مكان سقوطه غير معلوم ..

صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، أن الصاروخ الصيني خارج عن السيطرة، ومكان سقوطه غير معروف، مشيرا إلى أن هناك خبراء يتخوفون من سقوط حطام الصاروخ الصيني الجديد، نحو الأرض.

يزن الصاروخ الصيني نحو 83 طناً وأدت عملية إطلاقه المحفوفة بالمخاطر إلى تخوف الخبراء من أن بعض الحطام من هيكله، قد تفشل في الاحتراق في الغلاف الجوي وتعود إلى الأرض.

وأوضح التقرير، أن وزارة الخارجية الصينية أكدت أن هناك احتمالية منخفضة جداً لوقوع أضرار بسبب سقوط الصاروخ.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مخاوف من «الصاروخ الصيني» خارج عن السيطرة..مكان سقوطه غير معلوم ..

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
90200

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager