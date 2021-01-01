بشأن تحديث iOS 15.6 الجديد استياء مستخدمو iPhone



iOS 15.6 iOS 15.6

بعد عدة شهور من الترقب ، طرحت شركة APPLE أخيرًا تحديث IOS 15.6 لأجهزة iPhone الأسبوع الماضي.



يتضمن التحديث العديد من إصلاحات الأخطاء المهمة ، بما في ذلك إصلاح مشكلة مزعجة حيث استمر تطبيق الإعدادات في عرض أن مساحة تخزين الجهاز ممتلئة ، حتى لو كانت متوفرة.



بينما قام العديد من مستخدمي IPHONE بتنزيل التحديث بشغف بالفعل ، أفاد العديد منهم أن iOS 15.6 يؤثر على عمر البطارية.

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انتقال العديد من مستخدمي iPhone المحبطين إلى Twitter لمناقشة المشكلة هذا الأسبوع.قام أحد المستخدمين بالتغريد: "هل لدى أي شخص آخر عمر بطارية رائع على نظام iOS 15.6؟"وأضاف آخر: `` لقد أجريت تثبيتًا جديدًا لـ iOS 15.6 على 13 Pro الخاص بي قبل يومين ، وحتى الآن هذا هو عمر البطارية الذي أحصل عليه.تم إيقاف شحنه في الساعة 6:30 صباحًا هذا الصباح ، والآن بعد 15 ساعة تقريبًا وأنا جالس على بطارية 28? متبقية.، "واليوم كان استخدام نهار خفيف أكثر من المعتاد."وذكر أحدهم: "أحب حقًا تحديث iOS 15.6 iPhone حيث تنتقل بطاريتي من 100? إلى 9? في ساعة واحدة ، بينما لمدة 1.5 سنة سأذهب طوال اليوم ولا يزال لدي 50? متبقية."أجرى الباحثون في iAppleBytes أيضًا اختباراتهم الخاصة لعمر البطارية على iOS 15.6 ، ووجدوا أن البرنامج أدى إلى تدهور عمر البطارية في الغالبية العظمى من طرز iPhone.لحسن الحظ ، من غير المحتمل أن تظل مشكلات البطارية موجودة ، وفقًا لـ ZDNet .