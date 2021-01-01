ستنسحب روسيا بسلاسة من مشروع المحطة الفضائية الدولية

أعلن ناتان أيسمونت، كبير الباحثين في معهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن انسحاب روسيا من مشروع المحطة الفضائية الدولية سيكون بسلاسة.
ويشير الخبير في حديث لقناة "زفيزدا" التلفزيونية، في معرض تقييمه لخطط روسيا بشأن الانسحاب من مشروع المحطة الفضائية الدولية، إلى أنه سيكون سلسا وهادئا وتدريجيا قدر الإمكان، بحيث لا يشعر به أحد.
ويقول، "لكي لا يشعر أحد بالانزعاج، ليس لأننا نسعى ونحاول إرضاء شركائنا في المحطة. بل لأنه يصب في مصلحتنا بالدرجة الأولى".
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