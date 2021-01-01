ستنسحب روسيا بسلاسة من مشروع المحطة الفضائية الدولية



المحطة الفضائية الدولية المحطة الفضائية الدولية

أعلن ناتان أيسمونت، كبير الباحثين في معهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن انسحاب روسيا من مشروع المحطة الفضائية الدولية سيكون بسلاسة.



ويشير الخبير في حديث لقناة "زفيزدا" التلفزيونية، في معرض تقييمه لخطط روسيا بشأن الانسحاب من مشروع المحطة الفضائية الدولية، إلى أنه سيكون سلسا وهادئا وتدريجيا قدر الإمكان، بحيث لا يشعر به أحد.



ويقول، "لكي لا يشعر أحد بالانزعاج، ليس لأننا نسعى ونحاول إرضاء شركائنا في المحطة. بل لأنه يصب في مصلحتنا بالدرجة الأولى".

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ووفقا له، يجب أن لا يؤثر هذا الانسحاب على إجراء التجارب. بالإضافة إلى ذلك توجد أجهزة ومعدات علمية روسية عاملة على متن المحطة الفضائية الدولية وزنها حوالي 17 طنا.ويقول، "هذا ليس مثل "لقد أنجزنا ولسنا بحاجة إلى شي آخر". بل نحن بحاجة إلى الكثير والمزيد من الأشياء. وإذا كان الحديث عن استمرار التجارب، يبدو غير قابل للتحقيق في المستقبل، فإنه سيتم تنفيذها في المحطة الجديدة. وهذا ما نحلم به".ويضيف، بالطبع بعض التجارب ستنفذ في المحطة الفضائية الجديدة، ولكن هذا لن يكون قريبا.