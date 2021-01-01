تويوتا سيكويا بمحرك أقوى واستهلاك وقود إقتصادي



تويوتا سيكويا تويوتا سيكويا

كشفت تويوتا عن مواصفات محرك تويوتا سيكويا 2023، وأتت كافة الأرقام إيجابية للغاية، مع زيادة في قوة المحرك بالإضافة إلى اقتصادية أكبر في استهلاك الوقود، ونستعرض فيما يلي كافة التفاصيل حول محرك السيارة الهجينة.

أداء أفضل



تأتي تويوتا سيكويا بمحرك V6 الهجين ذو الشاحن التوربيني المزدوج سعة 3.5 لتر من سيكويا 2023 هو الأفضل أداءً. حيث يولد المحرك قوة مذهلة تبلغ 437 حصانًا وعزم دوران يبلغ 790 نيوتن متر، مما يعين أن السيارة حصلت على قوة أكبر تبلغ 56 حصانًا و 246 نيوتن متر مقارنة بالطراز القديم.



معدلات استهلاك وقود اقتصادية

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تكشف الأرقام المنشورة على موقع تويوتا أن سيكويا ذات الدفع الخلفي تأتي مع متوسط استهلاك وقود يبلغ 9.5 كم لكل لتر أما خيار الدفع الرباعي فالمعدل هو 8.6 كم لكل لتر، وهي أرقام مميزة بالطبع نظاً لكونها سيارة عائلية، كما تمكنت تويوتا من زيادة قدرتها على القطر بنسبة 22 في المائة لتصل إلى 4 طن، كما يمكن أيضًا اختياره مع حزمة Tow Tech التي تتضمن ميزات المساعدة على المسار المستقيم والعديد من التقنيات المساعدة الأخرى.تجهيزات سلامة متطورةتتوفر أيضًا مجموعة كبيرة من ميزات الأمان المهمة في 2023 سيكويا. وتشمل هذه مجموعة Toyota Safety Sense 2.5 من أنظمة مساعدة السائق التي تتضمن نظام ما قبل الاصطدام مع اكتشاف المشاة وراكبي الدراجات ، ونظام تثبيت السرعة الديناميكي، وتنبيه مغادرة المسار بمساعدة التوجيه ، ومساعد تتبع المسار.تشمل الميزات المهمة الأخرى في الفئات الأعلى، مساعد إشارة الطريق ، والتذكير بالمقعد الخلفي ، وشاشة الرؤية البانورامية ، وشاشة النقطة العمياء، وغيرها الكثير والكثير.