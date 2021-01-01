الجيل الجديد من "سوزوكي سويفت" موديل 2023

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يبدو أن علامة "سوزوكي" اليابانية تعمل بكامل طاقتها خلال هذه الأيام في تطوير جيل جديد من سيارتها الأكثر شعبية "سويفت Swift" والذي يبدو أنه يكون جيل جديد ومطور بالكامل.



وخلال الأيام الماضية تم الكشف عن أول صور تجسسية للجيل الجديد كليًا من سويفت، والذي يتوقع أن يطرح بحلول 2023.



ويعد تغيير وتجديد الأجيال في "سويفت Swift" جزءًا من خارطة الطريق الطموحة التي وضعتها العلامة التجارية اليابانية لعام 2024.. وتأتي عملية تطوير "سويفت" واحدة من بين عمليات التطوير المدرجة على جدول أعمال الشركة، والذي يشمل العديد من الطرازات المقبلة.

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ومع الأخذ في الاعتبار المواعيد النهائية المحددة، تعمل سوزوكي على بناء "سويفت Swift" الجديدة منذ فترة طويلة.. لكن تعقب طرازات العلامة "سوزوكي" أثناء التطوير والاختبارات يعتبر أمر في غاية الصعوبة، نظرًا للتكتم الشديد من الشركة على طرازاتها قيد التطوير، وأماكن إجراء الاختبارات.وبصعوبة، التقطت عدسات المصورين أول صور تجسسية للجيل الجديد من "سويفت Swift" أثناء الاختبارات في جنوب أوروبا.تم التقاط صور للنموذج الأولي شديد التمويه لسويفت الجديدة في وضح النهار أثناء القيادة على الطرق المفتوحة أمام حركة المرور.. وكما نرى فإن الجزء الخارجي بالكامل مغطى بالتمويه بشكل كامل.وراء كل التمويه المستخدم، لم تغب شخصية سويفت الهاشباك المحبوبة، وكما يتضح فإن التصميم سيخضع للتطوير والتجديد وليس لـ "ثورة" في التصميم.. حيث سيكون من السهل التعرف عليه على الرغم من أنه سيحتوي على مستجدات مهمة، خصوصاً في المقدمة.ستتميز الواجهة الأمامية بشبكة جديدة ومصابيح أمامية وإكصدام معاد تصميمه.. في الخلف، سيكون التغيير الأكثر وضوحًا في المصابيح الخلفية، بينما ستسمح كل هذه التطورات لـ "سويفت Swift" بالتكيف مع لغة تصميم سوزوكي الجديدة، والتي ستعتمدها في كافة طرازاتها المقبلة.سوف تكون سوزوكي سويفت الجديدة متاحة فقط بمحركات هجين "بنزين+ كهرباء" وتجدر الإشارة هنا إلى أن سويفت تتوفر حاليًا في أوروبا فقط بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.2 لتر بقوة 83 حصانًا وعزم دوران يبلغ 107 نيوتن متر، مع تقنية هجينة خفيفة (MHEV).كما تتوفر بناقل حركة يدوي ومتغير مستمر CVT، مع إصدارات الدفع بالعجلات الأمامية والدفع الرباعي.بينما وكما أشرنا سيتوفر الجيل الجديد فقط مع محركات البنزين مع تقنية "مايلد هايبرد - MHEV" بالإضافة إلى ذلك، أشارت بعض التقارير إلى أن منظومة الحركة في "سويفت" الجديدة قد تتضمن ضمن اختياراتها هجين ذاتي الشحن (HEV)، وهذا يعني أن Swift الجديدة ستراهن أيضًا على تقنية Strong Hybrid التي تم إصدارها مؤخرًا في Suzuki Vitara.ووفقًا للمعلن، فستصل سوزوكي سويفت الجديدة إلى السوق الأوروبية في عام 2023 بإصدارين، هما Swift و Swift Sport، كما سيتم الكشف أيضًا عن سيارة كروس أوفر كهربائية 100? دون الإفصاح عن التفاصيل.