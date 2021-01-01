في السعودية 7 فئات تتوفر بها سيارة جمس سييرا فيس ليفت



جمس سييرا جمس سييرا

المربع نت – جمس سييرا هي البيك الأكثر رقيا من شيفروليه سيلفرادو، توفرت بتحديث فيس ليفت جديد لدى وكيلي جنرال موتورز في السعودية الجميح للسيارات والتوكيلات العالمية للسيارات، وهنا نسلط الضوء على أهم ما تتميز به سييرا الجديدة في 7 فئات تتوفر بها.



فئات جمس سييرا فيس ليفت

سييرا SLE

سييرا اليفيشن

سيرا SLT

سييرا AT4

سييرا AT4X

سييرا دينالي

سييرا دينالي التميت



محركات جمس سييرا

محرك بنزين تيربو سعة 2.7 لتر بقوة 310 حصان وعزم دوران 583 نيوتن متر مع ناقل حركة 8 سرعات أوتوماتيك

محرك بنزين V8 سعة 5.3 لتر بقوة 355 حصان وعزم دوران 519 نيوتن متر مع ناقل حركة 10 سرعات أوتوماتيك

محرك بنزين V8 سعة 6.2 لتر بقوة 420 حصان وعزم دوران 623 نيوتن متر مع ناقل حركة 10 سرعات أوتوماتيك

محركات فئات جمس سييرا

محرك 2.7 لتر قياسي في SLE واليفيشن

محرك 5.3 لتر قياسي في SLT وAT4 ومتوفر اختياري في اليفيشن

محرك 6.2 لتر قياسي في AT4X ودينالي ودينالي التميت ومتوفر اختياري في AT4

أبرز مميزات فئات سييرا القياسية

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شاشة المعلومات والترفيه 13.4 بوصة وشاشة العدادات الرقمية 12.3 بوصة موجودان بشكل قياسي في جميع الفئات.اليفيشين والفئات الأعلى تحصل على حيز تخزين قابل للطي في المقعد الخلفي.فئات SLT والأعلى تتميز بالبوابة الخلفية بتقنية MultiPro مع 6 وظائف للاستخدام.فئتي AT4 و AT4X تتميز بقدرات أداء مخصصة على الطرق الوعرة والتصميم أكثر قدرة على التحمل بما فيها نظام رفع التعليق بمقدار 2 بوصة مع نظام Rancho أحادي الأنبوب لامتصاص الصدمات وعجلات جوديير Wrangler DuraTrac مقاس 18 بوصة.فئات AT4 و AT4X والأعلى تحصل على شاشة الزجاج الأمامي 15 بوصة.فئة AT4X تتميز بالاستخدام الأول لمخمدات MultiMatic مع بكرة صمام DSSV والمقصورة بألوان Obsidian Rush مع مقاعد الجلد المحبب ولمسات من خشب فانتا الأصلي.فئات AT4X والأعلى تحصل على مقاعد أمامية قابلة للتدفئة والتهوية والتدليك مع قابلية المقاعد الأمامية التعديل كهربائيا في 16 اتجاه ونظام الصوت من بوز مع 12 مكبر صوت.فئتي دينالي ودينالي التميت يحصلان على نظام التعليق الفاخر مع نظام القيادة المتكيفة بميزة التخميد المستمر وشبك دينالي المميز وفي الداخلية لمسات الخشب ذي المسام المفتوحة والألمنيوم البراق ومقاعد الجلد المحبب ويتوفر صندوق من الكربون فايبر.فئة دينالي التميت تتميز بشاشات إضافية أو أكبر حجمها الإجمالي يصل 40 بوصة، ونظام الصوت من بوز بتقنية الصوت المحيطي CenterPoint مع خشب ألباين أمبر ومقاعد الجلد المحبب بالكامل ونقوشات لخريطة قمة جبل دينالي، كذلك تتواجد تطعيمات خشب بالدو المزخرف بالليزر وقطع من الألمنيوم والكروم وجلد ميكروسويد المصنع باتقان.شاهد أيضا: اسعار سيارات جي ام سي 2022 شامله الضريبة عند وكاله وكيل الجميح #أسعار_السيارات