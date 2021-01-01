الكشف عن ميني Aceman الكهربائية الجديدة

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ميني Aceman

كشفت ميني عن النموذج الجديد Aceman Concept وهي عبارة عن سيارة كروس أوفر كهربائية بالكامل، تعبر عن ملامح مفهوم التصميم الكهربائي المستقبلي للعلامة التجارية الإنجليزية الشهيرة ميني.

ولم تكشف MINI عن أي تفاصيل حول نظام القيادة حتى الآن إلا أن طراز ميني Aceman الجديد يتميز بأنه مستوحى من طرازي Cooper و Countryman وتتمتع بمصابيح أمامية تعمل بنظام الإضاءة المتكيفة Matrix LED وأقواس العجلات الضخمة والجنوط بقياس 20 بوصة.

المصدر: Nile Motors

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