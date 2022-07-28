أسعار الذهب في مصر اليوم 28-7-2022



أسعار الذهب أسعار الذهب

أرتفاع ملحوظ سجله سعر الذهب اليوم بتعاملاته اليومية في البورصة العالمية رابع ايام التداول ، فيما قفزت أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 28-7-2022 في بداية تعاملات اليوم الصباحية بسوق الصاغة المحلية ، لتستفيد المعادن مع رفع سعر الفائدة الامريكية.



واعلن البنك الفيدرالي الامريكي مساء امس رفع سعر الفائدة على الدولار بواقع 75 نقطة وعلى العكس فقد هبط سعر الدولار وارتفع المعادن ، ليربح سعر الذهب في مصر نحو 9 جنيها ، ويسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 995 جنيه للجرام، بعد تسجيله امس مستوي 986 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.



وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 28-7-2022

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سعر جرام الذهب عيار 24 (1138 جنيها)وقفز سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 9 جنيهات ، ليسجل اعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 1138 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل مصنعية والاكبر جودة والاقل مبيعا في مصر .سعر جرام الذهب عيار 21 (995 جنيه)واشتعل جرام الذهب اليوم عيار 21 مجددا بالتعاملات ليبلغ 995 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.سعر جرام الذهب عيار 18 (858 جنيهًا)وعاود سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ارتفاعه بالتعاملات الصباحية ليبلغ 858 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.سعر الجنيه الذهب اليوم (7960 جنيه)وربح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 72 جنيها ليبلغ نحو 7960 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.سعر أوقية الذهب عيار 24وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35278 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.سعر كيلو الذهب عيار 24وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.139 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1740 دولار.وقفزت اوقية الذهب في بداية التعاملات بالبورصة العالمية اليوم بواقع 16 دولار للاوقية واستفاد بها أسعار الذهب اليوم في مصر ليسجل أعلى مستوي في اسبوع.