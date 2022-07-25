أسعار العملات فى مصر اليوم الخميس



أسعار العملات أسعار العملات

تباينت أسعار العملات اليوم الخميس الموافق 28 يوليو 2022 أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية، بحسب عدد من البنوك الحكومية والبنوك الخاصة والبنوك الأجنبية، وفي عدد من شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلي، ويقدم موقع “جريدة المال” بيانًا تفصيليًا لقرائه بتحديث متوسط سعر الصرف، ويستعرض سعر: “الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي”.



أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية

بلغت أسعار العملات أمام الجنيه المصري الآتي:

الدولار الأمريكى 18.88 للشراء، و18.96 للبيع.

اليورو 19.16 للشراء، و19.25 للبيع.

الجنيه الإسترليني 22.75 للشراء، و22.85 للبيع.

الريال السعودى 5.02 للشراء، و 5.04 للبيع.

الدرهم الإماراتى 5.14 للشراء، و5.16 للبيع.

الدينار الكويتي 61.41 جنيه للشراء، و61.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنوك المصرية

18.89 للشراء، و18.95 للبيع في بنك مصر,

18.91 للشراء، و18.97 للبيع في البنك التجاري الدولي.

سجل الدولار بالبنك الأهلي المصري سعر 18.89 للشراء، و18.95 للبيع.

وصل في بنك بلوم مصر سعر الدولار إلى 18.87 للشراء، و18.97 للبيع.

في البنك الأهلي القطري QNB وصل سعر الدولار إلى 18.90 للشراء و18.97 للبيع.

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سعر اليورو فى البنوك المصريةوصل اليورو إلى سعر 19.25 للشراء، و19.39 للبيع بالبنك التجاري الدولي.وصل اليورو في البنك الأهلي القطري QNB إلى سعر 19.24 للشراء، و19.39 للبيع.سجل سعر اليورو في بنك مصر 19.10 للشراء، و19.27 للبيع.وصل في بنك بلوم مصر سعر اليورو إلى 19.08 للشراء، و 19.26 للبيع.سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 19.23 للشراء، و19.39 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم في البنوك.سعر الجنيه الإسترليني فى البنوك المصريةوصل سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي، إلى 22.96 للشراء، و23.11 للبيع.سجل الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري سعر 22.93 للشراء، و23.09 للشراء.في بنك بلوم مصر وصل سعر الجنيه الإسترليني 22.68 للشراء، و22.90 للبيع.وصل في البنك الأهلي القطري QNB إلى ـ22.95 للشراء، و23.11 للبيع.بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر 22.71 للشراء و22.90 للبيع.سعر الريال السعودي في البنوك المصريةوصل الريال السعودى في البنك التجاري الدولي، إلى سعر 5.02 للشراء، و5.05 للبيع.سجل الريال السعودى في البنك الأهلي القطري سعر 4.98 للشراء، و5.05 للبيع.في بنك بلوم مصر، وصل سعر الريال السعودي إلى 5.02 للشراء، و5.05 للبيع.بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.وصل الريال السعودى في بنك مصر لسعر 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي فى البنوك المصريةبلغ سعر الدرهم الإماراتى في البنك الأهلي القطري 5.12 للشراء، و5.16 للبيع.وصل الدرهم الإماراتي في بنك مصر إلى 5.13 للشراء، و5.15 للبيع.بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك الكويت الوطني 5.08 للشراء، و5.19 للبيع.سجل الدرهم الإماراتي في بنك بلوم مصر، سعر 5.13 للشراء، و5.16 للبيع.وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى سعر 5.13 للشراء، و5.15 للبيع بالبنك الأهلي المصري.سعر الدينار الكويتي في البنوك المصريةسجل الدينار الكويتي سعر 59.26 جنيه للشراء، و 61.68 للبيع ببنك مصر.بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري 58.77 للشراء، و61.80 للبيع.حقق سعر الدينار الكويتي 59.22 للشراء، و61.04 للبيع في البنك الأهلي المصري.بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر 61.42 جنيه للشراء، و61.73 للبيع.سجل الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي سعر 59.64 للشراء، و61.81 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم في البنوك.