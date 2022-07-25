يعقد وزير السياحة اجتماعًا لمتابعة مستجدات أعمال المتحف المصري الكبير

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › يعقد وزير السياحة اجتماعًا لمتابعة مستجدات أعمال المتحف المصري الكبير

صورة الخبر: وزير السياحة
وزير السياحة

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعاً اليوم الأربعاء 27 يوليو، بمقر الوزارة، لمتابعة تنفيذ التوصيات الناتجة عن الزيارة التفقدية اللي قام بها يوم الأحد الماضي للمتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى متابعة مستجدات الأعمال بالمتحف والموقف التنفيذي لما تبقى من أعمال به.

حضر الاجتماع اللواء عاطف مفتاح المُشرف على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف، واللواء هشام شعراوي رئيس مجلس إدارة شركة كنوز للمستنسخات الأثرية، ويمنى إسماعيل معاون الوزير لمتابعة أعمال المتحف المصري الكبير.

يأتي هذا الاجتماع في إطار الاجتماعات التي يعقدها الوزير والجولات التي يقوم بها بصفة مستمرة لمتابعة مستجدات الأعمال بالمتحف تمهيداً لافتتاحه.

وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى ما تم تنفيذه مؤخراً من أعمال بالمتحف والمنطقة المحيطة به، حيث تم استعراض آخر تطورات الأعمال الإنشائية والهندسية ومستجدات الأعمال بمنطقة تشغيل خدمات الزائرين ونقل القطع الأثرية إلى المتحف، بالإضافة إلى متابعة الموقف التنفيذي لآخر الأعمال بمتحف مراكب خوفو والتعديلات الخاصة بسيناريو العرض بالقاعات الرئيسية والملك توت عنخ آمون.

وخلال الاجتماع وجه الوزير بضرورة الإسراع في تنفيذ ما تبقى من أعمال بالمتحف حتى يتم الانتهاء منها في التوقيتات المحددة.

المصدر: جريده المصدر

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على يعقد وزير السياحة اجتماعًا لمتابعة مستجدات أعمال المتحف المصري الكبير

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
8981

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager