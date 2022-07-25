يعقد وزير السياحة اجتماعًا لمتابعة مستجدات أعمال المتحف المصري الكبير

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعاً اليوم الأربعاء 27 يوليو، بمقر الوزارة، لمتابعة تنفيذ التوصيات الناتجة عن الزيارة التفقدية اللي قام بها يوم الأحد الماضي للمتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى متابعة مستجدات الأعمال بالمتحف والموقف التنفيذي لما تبقى من أعمال به.
حضر الاجتماع اللواء عاطف مفتاح المُشرف على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف، واللواء هشام شعراوي رئيس مجلس إدارة شركة كنوز للمستنسخات الأثرية، ويمنى إسماعيل معاون الوزير لمتابعة أعمال المتحف المصري الكبير.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الاجتماعات التي يعقدها الوزير والجولات التي يقوم بها بصفة مستمرة لمتابعة مستجدات الأعمال بالمتحف تمهيداً لافتتاحه.
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