خلال الربع الثاني من 2022 تراجع الطلب العالمي على الذهب بنسبة 8%

كشف مجلس الذهب العالمي، عن تراجع الطلب العالمي على الذهب بنسبة 8% خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي ليصل إلى 948 طنا، نتيجة تحول تركيز المستثمرين على معدلات الفائدة سريعة الارتفاع خاصة مع صعود الدولار الأمريكي.
وأشار المجلس في تقريره الصادر عبر موقعه الرسمي، اليوم الخميس 28 يوليو، أنه رغم تراجع الطلب خلال الربع الثاني من هذا العام، إلا أنه لا يزال مرتفعا خلال النصف الأول من العام الجاري بحوالي 12% مسجلا 2189 طنا.
وتراجع سعر الذهب حوالي 6% خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث خسرت صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب 39 طنا، مما أضعف بعض مكاسب الربع الأول القوية لتسجل صافي تدفقات النصف الأول 234 طنا مقارنة بـ127 طنا من التدفقات الخارجة في النصف الأول من عام 2121.
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