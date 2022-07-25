خلال الربع الثاني من 2022 تراجع الطلب العالمي على الذهب بنسبة 8%

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كشف مجلس الذهب العالمي، عن تراجع الطلب العالمي على الذهب بنسبة 8% خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي ليصل إلى 948 طنا، نتيجة تحول تركيز المستثمرين على معدلات الفائدة سريعة الارتفاع خاصة مع صعود الدولار الأمريكي.



وأشار المجلس في تقريره الصادر عبر موقعه الرسمي، اليوم الخميس 28 يوليو، أنه رغم تراجع الطلب خلال الربع الثاني من هذا العام، إلا أنه لا يزال مرتفعا خلال النصف الأول من العام الجاري بحوالي 12% مسجلا 2189 طنا.



وتراجع سعر الذهب حوالي 6% خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث خسرت صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب 39 طنا، مما أضعف بعض مكاسب الربع الأول القوية لتسجل صافي تدفقات النصف الأول 234 طنا مقارنة بـ127 طنا من التدفقات الخارجة في النصف الأول من عام 2121.

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وأضاف التقرير: " واصلت البنوك المركزية شراء المعدن الأصفر، وارتفعت احتياطيات الذهب الرسمية العالمية بمقدار 180 طنا في الربع الثاني، مما رفع صافي مشتريات النصف الأول إلى 270 طنا".وفيما يخص طلب المستهلكين، ذكر التقرير، أن الطلب على المجوهرات في الربع الثاني بلغ 453 طنا، بارتفاع 4% على أساس سنوي، وارتفع إجمالي الطلب في النصف الأول إلى 928 طنا بنسبة 2% أقل من النصف الأول من عام 2121.وارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مدفوعة بانخفاض الدولار بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" بشأن الفائدة، ورفع المركزي الأمريكي، مساء أمس الأربعاء الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي لتصل إلى النطاق 2.25-2.5% ،في إطار جهوده المكثفة لكبح جماح ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس 1.37% إلى 1743.10 دولار للأوقية، كما صعد سعر التسليم الفوري بنسبة 0.69% إلى 1746.43 دولار للأوقية.