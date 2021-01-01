«الحركة بركة» الأعمال المنزلية تقلل خطر الإصابة بالخرف عند الكبر..

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محاولات عديدة لا تتوقف يبذلها العلماء لمقاومة الخرف الذي يصيب كبار السن، فهذا المرض الذي يشبه الزئبق لا تؤثر فيه الأدوية فينتشر ويتوغل في دماغ الإنسان بلا رادع، حتى يصبح الإنسان طفلا صغيرا يحتاج من يأخذ بيده لمواصلة الحياة.



ومع البحث الدؤوب بدأت بعض الدراسات تكشف عن طبيعة المرض وطرق مواجهته وتجنبه، وكان أبرزها دراسة حديثة أوضحت أن الوجبات السريعة لها تأثير سلبي على الدماغ ومستقبلا قد يؤدي إلى الإصابة بالخرف.



الوجبات السريعة تزيد نسبة الإصابة بالخرف

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، قال العلماء في جامعة Tianjin Medical أن الأشخاص الذين يقبلون على الوجبات السريعة كانت نسب انتشار الخرف بينهم، بعد البحث والتقصي، تزيد بحوالي 43% مقارنة بمن كانوا يتناولون وجبات عادية مصنوعة منزليا.

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وقال الباحثون إن تناول الوجبات السريعة قد تصل كميتها إلى 810 جرام في اليوم وهو ما يساوي وزن بيتزا ونصف، وبرر العلماء أن ضرر الوجبات السريعة يظهر في احتوائها على ألوان صناعية ومواد حافظة وكميات كبيرة من الدهون المضافة، بالإضافة إلى السكر والأملاح، وفي المقابل تختفي العناصر الغذائية المهمة منها مثل الألياف والبروتين.كما أوضحت دراسة أخرى أن غسيل الأطباق قد يكون أحد السبل التي تساعد في الحماية من الإصابة بالخرف، بالإضافة إلى أن الأعمال المنزلية بشكل عام يساهم في الحفاظ على صحة دماغ الإنسان عندما يصل إلى مرحلة الشيخوخة.الأعمال المنزلية تقلل الإصابة بالخرفوقالت الدراسة التي تم نشرها في مجلة Neurology أن ممارسة أي نشاط بدني أو عقلي مرتبط بشكل مباشر بانتشار مرض الخرف، إذ أن من يكرر القيام بـ الأعمال المنزلية بشكل دوري، كانوا أقل في نسب إصابتهم بمرض الخرف بمقدار 21% مقارنة بأولئك الذين لم يكونوا يقومون بأي أعمال منزلية أو كان حجم الأعمال التي نفذوها قليلة.واعتبرت الدراسة التي استغرق إجراؤها نحو 11 عاما، أن أبرز تلك الأعمال المنزلية هي غسيل الأطباق، وقد استطلع الباحثون نمط حياة أكثر 500 ألف مواطن بريطاني، بهدف التعرف على تأثير الأعمال المنزلية بشكل عام.