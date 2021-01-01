تؤدي مادة غذائية "ضارة جدا" إلى السمنة والسكري وحتى السرطان

أعلن الدكتور ميخائيل غينزبورغ، أخصائي التغذية الروسي، أن الإكثار من تناول المشروبات المحلاة لا يؤدي فقط إلى السمنة، بل وإلى ارتفاع مستوى ضغط الدم والسكري وحتى السرطان.
ويشير الأخصائي في مقابلة مع راديو "سبوتنيك"، إلى أن الناس يستهلكون في الطقس الحار المزيد من السوائل وهذا أمر طبيعي وصحيح تماما. ولكن يكون من الخطأ في هذه الحالة تناول المشروبات المحتوية على نسبة عالية من السكر.
ويقول، "تحتوي هذه المشروبات على مواد محسنة للنكهة ومواد صبغية، وهذه منتجات ضارة جدا. لأن السكر في الحالة السائلة أكثر ضررا من السكر الموجود في لقمة الطعام الذي يجب مضغها. السكر السائل يمتصه الجسم بسرعة، حيث في بعض الأحيان يرتفع مستواه في الدم والأنسجة بصورة حادة. وبالطبع لا يتمكن الجسم من التفاعل بسرعة مع هذه الحالة "الطارئة" لارتفاع مستوى السكر، ما قد يؤدي إلى التسمم والتهابات وارتباط جزيئات السكر بالبروتينات- الغلوزة".
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