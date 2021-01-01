تتخطى جائزة اليانصيب الأميركي مليار دولار

تخطت الجائزة الكبرى لسحب يانصيب "ميغا ميليينز" الأميركي المقرر إجراؤه، الجمعة، حاجز المليار دولار، ما يجعلها رابع أكبر جائزة من نوعها على الإطلاق، على ما أعلنت الجهة المنظمة لهذه اللعبة.
وتواصل قيمة الجائزة الكبرى لهذا اليانصيب الازدياد منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وتنمو معها أحلام المشاركين، فيما لم ينجح أحد بتخمين الأرقام الستة الصحيحة في آخر 29 سحباً.
وبعد سحب ليلة الثلاثاء، تعرّض موقع "ميغا ميليينز" لعطل فني استمر ساعتين تقريبا بسبب الإقبال الكثيف، وفق المجموعة.
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