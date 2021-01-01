فوائد معدن الزنك للجسم أهميتة

معدن الزنك
فوائد معدن الزنك للجسم عديدة، فهو عنصر غذائي يلعب العديد من الأدوار الحيوية في جسمك، ونظرًا لأن جسمك لا ينتج الزنك بشكل طبيعي، يجب أن تحصل عليه من خلال الطعام أو المكملات الغذائية.
ما هو الزنك؟
يعتبر الزنك من العناصر الغذائية الأساسية، مما يعني أن جسمك لا يستطيع إنتاجه أو تخزينه، ويوجد الزنك بشكل طبيعي في مجموعة متنوعة من الأطعمة النباتية والحيوانية.
يمكنك أيضًا تناول مكملات الزنك أو المكملات الغذائية المتعددة التي توفر الزنك.
بسبب دوره في وظائف المناعة، يضاف الزنك أيضًا إلى بعض بخاخات الأنف وأقراص الاستحلاب وغيرها من علاجات البرد الطبيعية.
2-يقوي جهاز المناعة
يساعد الزنك في الحفاظ على قوة نظام المناعة لديك، لأنه ضروري لوظيفة الخلايا المناعية
علاوة على ذلك، تقلل مكملات الزنك بشكل كبير من خطر الإصابة بالعدوى وتعزز الاستجابة المناعية لدى كبار السن.
3- يسرع التئام الجروح
يشيع استخدام الزنك في المستشفيات كعلاج للحروق وبعض القرح وإصابات الجلد الأخرى، وذلك لأنه يلعب أدوارًا مهمة في تخليق الكولاجين، ففي حين أن نقص الزنك يمكن أن يبطئ التئام الجروح، فإن تناول مكملات الزنك يمكن أن يسرع الشفاء لدى الأشخاص المصابين بالجروح.
4- علاج حب الشباب
يميل الأشخاص المصابون بحب الشباب إلى الحصول على مستويات أقل من الزنك، لذلك، قد تساعد المكملات في تقليل الأعراض.
5-يقلل من الالتهابات
يقلل الزنك من الإجهاد التأكسدي ويقلل من مستويات بعض البروتينات الالتهابية في الجسم ويعزز صحة المناعة، ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالعمر، ويسرع التئام الجروح ويحسن أعراض حب الشباب.
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أعراض النقص
على الرغم من أن النقص الحاد في الزنك نادر الحدوث، إلا أنه يمكن أن يحدث عند الأشخاص الذين يعانون من طفرات جينية نادرة، والأطفال الذين يرضعون من الثدي الذين لا تملك أمهاتهم ما يكفي من الزنك.
نظرًا لأن نقص الزنك يضعف جهاز المناعة لديك - مما يزيد من فرص الإصابة - يُعتقد أن نقص الزنك يتسبب في أكثر من 450.000 حالة وفاة للأطفال دون سن الخامسة كل عام.
الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بنقص الزنك هم:
النباتيون
النساء الحوامل والمرضعات
الرضع الأكبر سنًا الذين يرضعون رضاعة طبيعية فقط
الأشخاص المصابون بفقر الدم المنجلي
الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية ، بما في ذلك المصابين بفقدان الشهية أو الشره المرضي
تشمل أعراض نقص الزنك الخفيف: الإسهال، وانخفاض المناعة، وتخفيف الشعر، وانخفاض الشهية ، واضطرابات المزاج، وجفاف الجلد، ومشاكل الخصوبة، وضعف التئام الجروح.
أطعمة غنية بالزنك
العديد من الأطعمة الحيوانية والنباتية غنية بالزنك بشكل طبيعي، مما يجعل من السهل على معظم الناس استهلاك كميات كافية.
الأطعمة التي تحتوي على أعلى نسبة من الزنك تشمل:
المحار: المحار وسرطان البحر وبلح البحر
اللحوم: لحم البقر ولحم الضأن
الدواجن: ديك رومي ودجاج
السمك: السردين ، السلمون والوحيد
البقوليات: الحمص ، العدس ، الفاصوليا السوداء ، الفاصوليا ، إلخ.
المكسرات والبذور: بذور اليقطين ، الكاجو ، بذور القنب ، إلخ.
منتجات الألبان: الحليب واللبن والجبن
بيض
الحبوب الكاملة: الشوفان والكينوا والأرز البني، إلخ.
خضراوات معينة: الفطر، واللفت، والبازلاء، والهليون، وخضر البنجر
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