فوائد معدن الزنك للجسم أهميتة



معدن الزنك معدن الزنك

فوائد معدن الزنك للجسم عديدة، فهو عنصر غذائي يلعب العديد من الأدوار الحيوية في جسمك، ونظرًا لأن جسمك لا ينتج الزنك بشكل طبيعي، يجب أن تحصل عليه من خلال الطعام أو المكملات الغذائية.



ما هو الزنك؟

يعتبر الزنك من العناصر الغذائية الأساسية، مما يعني أن جسمك لا يستطيع إنتاجه أو تخزينه، ويوجد الزنك بشكل طبيعي في مجموعة متنوعة من الأطعمة النباتية والحيوانية.



يمكنك أيضًا تناول مكملات الزنك أو المكملات الغذائية المتعددة التي توفر الزنك.

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بسبب دوره في وظائف المناعة، يضاف الزنك أيضًا إلى بعض بخاخات الأنف وأقراص الاستحلاب وغيرها من علاجات البرد الطبيعية.2-يقوي جهاز المناعةيساعد الزنك في الحفاظ على قوة نظام المناعة لديك، لأنه ضروري لوظيفة الخلايا المناعيةعلاوة على ذلك، تقلل مكملات الزنك بشكل كبير من خطر الإصابة بالعدوى وتعزز الاستجابة المناعية لدى كبار السن.3- يسرع التئام الجروحيشيع استخدام الزنك في المستشفيات كعلاج للحروق وبعض القرح وإصابات الجلد الأخرى، وذلك لأنه يلعب أدوارًا مهمة في تخليق الكولاجين، ففي حين أن نقص الزنك يمكن أن يبطئ التئام الجروح، فإن تناول مكملات الزنك يمكن أن يسرع الشفاء لدى الأشخاص المصابين بالجروح.4- علاج حب الشبابيميل الأشخاص المصابون بحب الشباب إلى الحصول على مستويات أقل من الزنك، لذلك، قد تساعد المكملات في تقليل الأعراض.5-يقلل من الالتهاباتيقلل الزنك من الإجهاد التأكسدي ويقلل من مستويات بعض البروتينات الالتهابية في الجسم ويعزز صحة المناعة، ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالعمر، ويسرع التئام الجروح ويحسن أعراض حب الشباب.فوائد الزنك للبروستاتا.. يعالج ضعف الخصوبة عند الرجال أبرزهالمرضى البروستاتا..تعرف على فوائد الزنكأعراض النقصعلى الرغم من أن النقص الحاد في الزنك نادر الحدوث، إلا أنه يمكن أن يحدث عند الأشخاص الذين يعانون من طفرات جينية نادرة، والأطفال الذين يرضعون من الثدي الذين لا تملك أمهاتهم ما يكفي من الزنك.نظرًا لأن نقص الزنك يضعف جهاز المناعة لديك - مما يزيد من فرص الإصابة - يُعتقد أن نقص الزنك يتسبب في أكثر من 450.000 حالة وفاة للأطفال دون سن الخامسة كل عام.الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بنقص الزنك هم:النباتيونالنساء الحوامل والمرضعاتالرضع الأكبر سنًا الذين يرضعون رضاعة طبيعية فقطالأشخاص المصابون بفقر الدم المنجليالأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية ، بما في ذلك المصابين بفقدان الشهية أو الشره المرضيتشمل أعراض نقص الزنك الخفيف: الإسهال، وانخفاض المناعة، وتخفيف الشعر، وانخفاض الشهية ، واضطرابات المزاج، وجفاف الجلد، ومشاكل الخصوبة، وضعف التئام الجروح.أطعمة غنية بالزنكالعديد من الأطعمة الحيوانية والنباتية غنية بالزنك بشكل طبيعي، مما يجعل من السهل على معظم الناس استهلاك كميات كافية.الأطعمة التي تحتوي على أعلى نسبة من الزنك تشمل:المحار: المحار وسرطان البحر وبلح البحراللحوم: لحم البقر ولحم الضأنالدواجن: ديك رومي ودجاجالسمك: السردين ، السلمون والوحيدالبقوليات: الحمص ، العدس ، الفاصوليا السوداء ، الفاصوليا ، إلخ.المكسرات والبذور: بذور اليقطين ، الكاجو ، بذور القنب ، إلخ.منتجات الألبان: الحليب واللبن والجبنبيضالحبوب الكاملة: الشوفان والكينوا والأرز البني، إلخ.خضراوات معينة: الفطر، واللفت، والبازلاء، والهليون، وخضر البنجر