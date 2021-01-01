تعرف عليها .. أطعمة تقي من أمراض القلب والسكتة الدماغية



أمراض القلب والسكتة الدماغية أمراض القلب والسكتة الدماغية



الخضار والفواكه مصادر جيدة للفيتامينات والمعادن، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف الغذائية حيث تحتوي على مواد قد تساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية قد يساعدك تناول المزيد من الفواكه والخضروات على تقليل الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية ، مثل اللحوم والجبن والأطعمة الخفيفة.



يمكن أن يكون إدراج الخضار والفواكه في نظامك الغذائي أمرًا سهلاً احتفظ بالخضروات مغسولة ومقطعة في الثلاجة لتناول وجبات خفيفة سريعة احتفظ بالفاكهة في وعاء بمطبخك حتى تتذكر تناولها اختار الوصفات التي تحتوي على الخضار أو الفواكه كمكونات رئيسية ، مثل الخضار المسلوق أو الفاكهة الطازجة الممزوجة بالسلطات.



كشف الدكتور جمال شعبان اسشتارى القلب و عميد معهد القلب السابق عن أفضل الأطعمة للوقاية من القلب والسكتة الدماغية .

قد يعجبك أيضا...

10 خضراوات تقي من أمراض القلب والسكتة الدماغية1- المكملات الغذائية والأطعمة مفيدة للقلب ،التي تعمل على إبطاء الشيخوخة: وتتمثل في الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة لأنها تخلص الجسم من الشقائق الحرة الضارة.2- الأطعمة الغنية بمعدن السلينيوم : وهو عبارة عن عنصر معدني مضاد للأكسدة يعمل على تحسين وظائف العقل ونقص نسبة السلينيوم في الجسم يؤدي إلى ضعف في الذاكرة والمزاج السىء وانخفاض التركيز لذا فإذا أردنا تقوية العقل وتحسين وظائفة وتقوية الذاكرة ينبغي علينا تناول السيلنيوم بنسبة لا تقل عن 55 ميكرو جرام يومياً.والأطعمة الغنية بالسيلنيوم هي:الخبز حيث أنه يحتوى على 10 ميكرو جرام من السيلنيوم.لحم التونة حيث أن يحتوي على 63 ميكروجرام من السيلنيوم.البندق البرازيلي ويحتوي على 270 ميكروجرام من السيلنيوم.3- السمك وزيت السمك: لأنه يحتوي على الفيتامينات مثل فيتامين A, D والسيلنيوم والمغناسيوم والفسفور واليود، كما أن زيت السمك يعتبر مصدر هام للدهون المسؤولة عن نمو العقل وتكوين المخ في الأطفال والرضع فعلينا تناول ما لايقل عن 396 جرام سمك أسبوعيا.4- الأطعمة التي تحتوي على فيتامين B لأنه يحافظ على الأعصاب ويعمل على إفراز المواد الكيميائية اللازمة لعمليات الاتصال العصبي داخل الجسم كما أن فيتامين ب6 وب12 وحمض الفوليك تعمل على جعل الناقلات العصبية في الجسم تعمل بكفاءة ويعتير من أهم الأطعمة الغنية بفيتامين هي اللحوم (لحوم الديك الرومي ولحوم الضأن) والمأكولات البحرية والحمص والبطاطس والموز.5- الأطعمة التي تحتوي على مادة اللتيولين لأنها تقلل من فرط نشاط الخلايا المناعية التي تقوم بتدمير المخ عند زيادتها وهذه المادة موجودة بكثرة في الكرفس والسبانخ والجزر وزيت الزيتون.6- الأطعمة التي تحتوي على صبغات الكارتينويد الفلا?ونويد حيث أنها تعمل على إبطاء تلف خلايا المخ وخاصة مع تقدم السن وهذه الصبغات موجودة في الأوراق الخضراء مثل السبانخ واللفت والكرنب والتوت.7- الأطعمة الغنية بفيتامين E لأن هذا الفيتامين هو مضاد للأكسدة وهو يقي من الإصابة بالخرف أو الزهايمر ويوجد بكثرة في المكسرات والمكملات الغذائية والبطاطا واللفت وزيوت الطبخ النباتية.8- الأطعمة الغنية بمادة الأوميجا -3 لأنه الأوميجا 3 من أهم المواد التي تفيد المخ لأنها توفر الأحماض الدهنية اللازمة لتقوية الذاكرة والأطعمة الغنية بأوميجا-3 هي الأسماك الزيتية مثل السلمون والبلطي، والجوز وبذور الكتان.9- الأطعمة التي تقوم بحماية المخ مثل:المكسرات لأن بها الدهون المشبعة الأحادية حيث تحمي الشرايين من التصلب.* الكريز والتوت والعنب البري لأنها تحمي الجهاز العصبي من المواد المؤكسدة وتقلل من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.* فول الصويا لأنه يحتوي على البروتينات والألياف والدهون الخاصة بالقلب والأوعية الدموية.* عصير الطماطم وصلصة المكرونة الاسباجتي تحتويان على حمض الفوليك والليكوبين الذي يحافظ على حيوية الشرايين.* زيت الزيتون وزيت الجوز وزيت السمك وبذور الكتان لاحتوائها على الدهون الأحادية المشبعة المهمة للقلب.* الشاي والعنب يحتويات على مواد مضادة للأكسدة والالتهابات ويحميان خلايا المخ من التلف.* عصير الرمان والثوم والزنجبيل كمضادات للأكسدة.10- القهوةأكدت الأبحاث الطبية العلمية الحديثة، منافع القهوة الصحية فهي تمنع أزمات القلب وجلطات الشرايين وتساهم في الوقاية من السكتات الدماغية وجلطات المخ.كما أن القهوة تقي من تليف الأعصاب والزهايمر والعته المبكر وتمنع سرطان الثدي والقولون ومفيدة لمرضي السكر وتعالج الاكتئاب.