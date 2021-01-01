تفاصيل .. الأهلي يحصل على توقيع ثنائي سيراميكا

حصل مسؤولو النادي الأهلي، على توقيع ثنائي فريق سيراميكا كليوباترا، شادي حسين ومصطفى ميسي، تمهيدا لإنهاء الصفقة بشكل رسمي في غضون أيام قليلة.
وعلم كووورة أن الأهلي حسم صفقتي مصطفى سعد ميسي وشادي حسين وحصل على توقيعهما بعد إعجاب مسؤولي القلعة الحمراء بهما على مستوى الهجوم في مركزي الجناح ورأس الحربة.
ومن المقرر أن يدخل الأهلي في مفاوضات مع مسؤولي إدارة سيراميكا لحسم التعاقد بشكل رسمي والحصول على الاستغناء الخاص بالثنائي، بعد التوصل لاتفاق على قيمة الصفقة.
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