تفاصيل .. الأهلي يحصل على توقيع ثنائي سيراميكا

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صورة الخبر: النادي الأهلي
النادي الأهلي


حصل مسؤولو النادي الأهلي، على توقيع ثنائي فريق سيراميكا كليوباترا، شادي حسين ومصطفى ميسي، تمهيدا لإنهاء الصفقة بشكل رسمي في غضون أيام قليلة.

وعلم كووورة أن الأهلي حسم صفقتي مصطفى سعد ميسي وشادي حسين وحصل على توقيعهما بعد إعجاب مسؤولي القلعة الحمراء بهما على مستوى الهجوم في مركزي الجناح ورأس الحربة.

ومن المقرر أن يدخل الأهلي في مفاوضات مع مسؤولي إدارة سيراميكا لحسم التعاقد بشكل رسمي والحصول على الاستغناء الخاص بالثنائي، بعد التوصل لاتفاق على قيمة الصفقة.

ويبحث الأهلي عن تدعيم الفريق بعدد من الصفقات القوية في الانتقالات الصيفية الجارية بعد تراجع مستوى لاعبيه بشكل كبير.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 54 نقطة ويمتلك مباراتين مؤجلتين.

المصدر: kooora

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