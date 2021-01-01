تعرف عليه .. مؤشر خطير على إصابتك بأمراض الكبد



أمراض الكبد أمراض الكبد



يعد مرض الكبد الدهني أو التنكس الدهني حالة شائعة ، حيث توجد كمية زائدة من الدهون تتراكم في الكبد. بينما يحتوي الكبد السليم على مستوى معين من الدهون ، إذا تجاوزت الكمية 5-10? من وزن الكبد ، فقد تصبح مشكلة ،وفقا لـ “كليفلاند كلينك” يجب على المرء مراقبة تراكم الدهون للحفاظ على صحة الكبد.



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تعد الحكة التي تزداد سوءًا في المساء أو في الليل، خاصة في راحة اليدين وباطن القدمين ، يمكن أن تشير إلى مرض الكبد الدهني وتعد نادرة الحدوث في أمراض الكبد المرتبطة بالكحول وأمراض الكبد الدهنية غير الكحولية ، وهي أكثر شيوعًا مع أنواع أخرى من أمراض الكبد بما في ذلك تليف الكبد الصفراوي الأولي (PBC) والتصلب الأولي و التهاب الأقنية الصفراوية (PSC) والركود الصفراوي داخل الكبد أثناء الحمل.



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- انتفاخ البطن- تضخم الأوعية الدموية تحت سطح الجلد مباشرة- تضخم الطحال- اليرقانلماذا يحدث ذلكعلى الرغم من أن العلماء لم يحددوا بعد سبب الحكة المرتبطة بأمراض الكبد ، يعتقد بعض الخبراء أنها قد تكون نتيجة لعدة عوامل.على سبيل المثال ، يقال إن المصابين بأمراض الكبد لديهم مستويات أعلى من ملح الصفراء تتراكم تحت الجلد ، والتي قد تكون أحد أسباب الحكة.هناك نظرية أخرى وراء سبب إصابة الأشخاص المصابين بأمراض الكبد بالحكة ، وهي وجود إنزيم الفوسفاتيز القلوي في الدم (ALP) ، وهو إنزيم موجود في الدم ويساعد على تكسير البروتينات في الجسم.كيفية منع الحكة المصاحبة لأمراض الكبدإليك بعض الطرق للمساعدة في تخفيف الحكة ومنع تهيج الجلد:- اختر الصابون الخالي من العطور.- استخدم الماء الدافئ أو البارد بدلاً من الماء الساخن للحمامات والاستحمام.- ضع كمادة باردة ومبللة على المنطقة المصابة بالحكة للمساعدة في مقاومة الرغبة في الحك.- تجنب الشمس أو البيئات الحارة قدر الإمكان.- ارتدِ ملابس فضفاضة تسمح بمرور الهواء