

ثبات الوزن أثناء الريجيم ثبات الوزن أثناء الريجيم



كشف الدكتور أحمد صبري، أخصائي التغذية العلاجية وعضو الجمعية الأمريكية لعلاج السمنة، عن أسباب ثبات الوزن أثناء الريجيم.



وأوضح الدكتور أحمد صبري، خلال منشور له عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن أسباب ثبات الوزن أثناء الريجيم هي:



1. اتباع نظام غذائي مبتدع

هناك العديد من الأنظمة الغذائية الرائجة التي تم ابتداعها دون أي أساس علمي.

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2. عدم ممارسة التمارين الرياضية بالشكل المطلوبإن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يعد أمرا ضروريا لفقدان الوزن، ومن المهم الحفاظ على هذا المستوى لفترة طويلة.3.عدم شرب كميات كافية من الماءحوالي 75? من وزن الجسم عبارة عن ماء، حيث يساعد الماء على الحفاظ على التوازن، ويحافظ على انتفاخ الخلايا، ويساهم في العديد من التفاعلات والوظائف البيولوجية المختلفة، والهضم، والامتصاص، ونقل المواد الكيميائية، وإزالة السموم.4. عدم أخذ قسط كافي من النومجدير بالذكر أن هناك علاقة تربط بين كل من قلة النوم وزيادة الوزن وتناول كميات أكبر من الطعام، إذ إن هناك العديد من الهرمونات التنظيمية التي يتم إفرازها في الليل وأثناء فترات النوم، لذا فإن قلة النوم يمكن أن تؤثر على التسلسل الصحيح لإفراز الهرمونات5. التوترالتوتر يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن، خاصة لدى النساء.6. وجود بعض المشكلات الصحيةهناك بعض المشكلات الطبية، مثل: مشكلات الغدة الدرقية، ومقاومة الأنسولين، ومتلازمة تكيس المبايض، وتوقف التنفس أثناء النوم، ومتلازمة كوشينغ، التي قد تمنع فقدان الوزن، فلا بدّ من إجراء الفحوصات الطبية عند قيامك بمتطلبات فقدان الوزن الصحية، ومع ذلك لا تزال تعاني من ثبات الوزن.7.اضطراب الهرموناتتلعب الهرمونات دورًا مهمًا جدًا في حياة المرأة، وهناك بعض الاضطرابات الهرمونية التي قد تسبب مشكلات صحية، مثل:- الكورتيزول الذي يتم إفرازه في حالات التوتر والإرهاق.- هرمون غريلين أو ما يسمى “هرمون الجوع”.- هرمون الغدة الدرقية، حيث إن قصور الغدة الدرقية يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن.- الأنسولين: حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع الأنسولين في الدم بشكل مفرط إلى مقاومة الأنسولين، وزيادة الوزن، والسكري.- هرمون اللبتين: فارتفاعه في الدم يجعل الدماغ أقل استجابة للطعام، وبالتالي الاستمرار في تناول الطعام.