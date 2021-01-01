وكالة “فرانس برس” .. هل يتقدم جيش موسكو تجاه العاصمة الأوكرانية؟

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قالت أوكرانيا، اليوم الخميس، إن القوات الروسية قصفت قاعدة عسكرية شمال العاصمة كييف، في اعتراف نادر بهجوم روسي ناجح على البنية التحتية العسكرية الأوكرانية.



وحسب وكالة “فرانس برس”، قال المسؤول العسكري الأوكراني الكبير، أوليكسي جروموف، إن القوات الروسية أطلقت “ستة صواريخ كاليبر على قاعدة عسكرية في ليوتيش”.



وقال إن أحد المباني دمر ولحقت أضرار بمبنيين في الهجوم على البلدة على بعد نحو 30 كيلومترا شمالي العاصمة.

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وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، إن كييف لن تتردد في ضرب الأراضي الروسية إذا رأت ذلك ضروريًا.قال دانيلوف، إن “مجلس الأمن يتابع عن كثب جميع الضربات الصاروخية والجوية التي تشنها روسيا على أوكرانيا”، مضيفا أن السلطات الأوكرانية تدرك جيدا جميع المواقع في روسيا التي نفذت منها الهجمات.وأوضح أن “كييف تمتلك إرادة سياسية كافية لتوجيه ضربة ضد هذه الأهداف إذا دعت الحاجة إلى ذلك”.وتابع: “إذا لزم الأمر.. سيتصرف أي شخص في الحكومة دون تردد ويوقع على أي شيء يحتاج إلى توقيع لتدمير هذه الأهداف”.انتقام أوكرانياذكر رئيس مجلس الأمن الأوكراني، أن كلمات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول انتقام أوكرانيا من المواقع التي شنت منها الضربات هي بمثابة “دليل” على تصميم كييف.وفي وقت سابق، قال بعض المسئولين الأوكرانيين إن قوات كييف قد تضرب أهدافًا في شبه جزيرة القرم أو جسر القرم، والتي يعتبرونها طريق إمداد رئيسي للقوات الروسية.وادعى المتحدث باسم المخابرات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، أن شبه جزيرة القرم يمكن استهدافها بواسطة أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة “هيمارس” التي قدمتها الولايات المتحدة.