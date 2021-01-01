موسكو ترد على تقارير أمريكية حول خسائر الجيش الروسي بأوكرانيا



خسائر الجيش الروسي بأوكرانيا خسائر الجيش الروسي بأوكرانيا



قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" حول خسائر الجيش الروسي في أوكرانيا، أخبار زائفة.



وقال بيسكوف: “هذا ليس تصريحا من الإدارة الأمريكية، وإنما مقال في إحدى الصحف. في الوقت الحاضر، حتى الصحف الأكثر شهرة لا تتورع عن نشر كافة أنواع الأخبار الزائفة”.



وأضاف: "للأسف أصبح ذلك ممارسة نراها تنتشر أكثر فأكثر، ويجب التعامل مع ذلك على هذا الأساس".

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خسائر روسيا في أوكرانيافي وقت سابق، أفادت صحيفة “نيويورك تايمز" الأمريكية، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قدرت خسائر القوات الروسية في أوكرانيا بنحو 75 ألفا بين قتيل وجريح.كما حدد مدير الاستخبارات في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية خسائر روسيا بـ60 ألف جندي بين قتيل وجريح.اتفاق روسي أمريكيإلي ذلك، قال بيسكوف، إنه لم يحدث أي اتفاق بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن رجل الأعمال فيكتور بوت، والأمريكيين بول ويلان وبريتني جراينر.وأضاف: "ما نعرفه هو عدم وجود أي اتفاقات بهذا الصدد حتى الآن".وتعليقا على التقارير الورادة من الولايات المتحدة الأمريكية بأن واشنطن عرضت مثل هذا التبادل على موسكو، قال بيسكوف: "أولا، ما نعرفه هو وجود مثل هذه التقارير وبعض البيانات التي ظهرت بالفعل. ثانيا، نعلم كذلك أنه عادة، وعند مناقشة مثل هذه القضايا، لا يتم تسريب المعلومات، وعادة ما يصبح معروفا بأمر الاتفاقات بعد تنفيذها على أرض الواقع".