برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

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رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 ، يستعد الأزهر الشريف، لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس ونشرها للطلاب وأولياء الأمور على بوابة الأزهر الإلكترونية، وذلك خلال دقائق.



رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس

ويعقد الأزهر الشريف اليوم، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2022، حيث يعتمدها الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.



وبعد إعلان الأزهر الشريف نتيجة الثانوية الأزهرية، ستنشر بوابة الأزهر الإلكترونية رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لاتاحتها أمام الطلاب وأولياء الأمور.

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ومن المقرر أن يُبث المؤتمر الصحفي بشكل مباشر على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، وسوف يتم الإعلان عن أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، وشهادة الشعبة الإسلامية.ومن المقرر أن يعلن الأزهر الشريف، نتيجة الثانوية الأزهرية ، خلال دقائق، على أقصى تقدير، حيث تمت كافة مراحل تصحيح ورصد الدرجات لامتحانات الثانوية الأزهرية، ويجرى الآن الاستعدادات النهائية لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022.أوائل الثانوية الأزهرية 2022وتواصل شيخ الأزهر بأوائل الثانوية الأزهرية تليفونيا قبل إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، وأخبرهم بنتائجهم قبل إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية ، من باب إدخال الفرح والسرور على قلوبهم وقلوب أولياء أمورهم.أوائل الثانوية الأزهرية 2022وأجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا، هنأ فيه أبناءه الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في الشهادة الثانوية الأزهرية بجميع أقسامها على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2021/2022 م.وأشاد الإمام الأكبر خلال اتصاله بالأوائل، بتفوقهم وما بذلوه من جهد، حتى ينالوا المراكز الأولى، معربًا عن تمنياته لهم ولجميع الطلاب بمستقبل واعد ومشرق، وأن يحملوا لواء المنهج الأزهري في المستقبل في شتى المجالات داخل مصر وخارجها، مؤكدًا على ضرورة أن يواصلوا التميز والتفوق والاجتهاد في طلب العلم وحصد المراكز الأولى دائمًا لخدمة دينهم ووطنهم.أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2022وحصلت أميرة أسامة سعيد عبد المنجي، الطالبة بمعهد فتيات الإمام عبد الحليم محمود بمنطقة القاهرة الأزهرية، على المركز الأول على القسم الأدبي بمجموع (622) درجة بنسبة (98.73??)، كما حصلت الطالبة آلاء أحمد أمين محمد حسنين، الطالبة بمعهد فتيات فؤاد خميس النموذجي بمنطقة الشرقية الأزهرية، والطالب يوسف أحمد محمد أبو حسين، الطالب بمعهد طور سيناء النموذجي بمنطقة جنوب سيناء، على المركزين الأول والأول مكرر على القسم العلمي بمجموع (649) درجة بنسبة (99.85??).وحصلت ريم عيسى عبد القادر البدوي، الطالبة بمعهد فتيات سمنود، بمنطقة الغربية الأزهرية، على المركز الأول على المكفوفين بمجموع (617) درجة بنسبة (97.94??)، كما حصل الحسن فتحي إبراهيم عبد الرحيم، الطالب بمعهد سنورس بمنطقة الفيوم الأزهرية، على المركز الأول على شعبة العلوم الإسلامية بمجموع (620) درجة بنسبة (98.41??).كما حرص فضيلة الإمام الأكبر على تقديم الشكر لأولياء أمور الطلاب الأوائل على جهودهم في رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم وتحصيل أعلى الدرجات بين أقرانهم، مؤكدًا أن تربية وتعليم أبنائهم هو أفضل استثمار في حياتهم، حتى يسهموا في بناء مستقبل هذا الوطن وصناعة حضارته وتقدمه.كما وجه فضيلة الإمام الشكر والتقدير لكل القائمين على العملية التعليمية والامتحانات، لما بذلوه من جهود للارتقاء بمنظومة التعليم والطالب الأزهري، مؤكدًا أن الأزهر يرتقي برجاله المخلصين الذين لا يبخلون بتقديم كل الجهد لإعلاء شأنه ونشر رسالته العالمية.ومن المقرر أن يبث المؤتمر الصحفي بشكل مباشر على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، يعقبه اعتماد فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لإعلان تفاصيل النتيجة و أسماء الطلاب الأوائل.نتيجة الثانوية الأزهرية 2022وأعلن الأزهر الشريف نسبة النجاح العامة في امتحانات الثانوية الأزهرية، حيث بلغت في القسم الأدبي 46،05% والعلمي 61،65% وبلغت النسبة العامة للنجاح 51،25%، ونسبة النجاح في شعبة العلوم الإسلامية بلغت نسبة النجاح فيها 100%.وأعلن وكيل الأزهر في المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية، أنه تقدم للامتحانات هذا العام 10617 طالبا وطالبة حضر منهم 94918 طالبا وطالبة وتخلف منهم 11 ألفاً و99 طالبا وطالبة بسبب إجراءات كورونا.وتابع: "كانت هناك ست محافظات لم ترصد فيها أي محاضر غش أو خروج عن الآداب العامة وهي: الإسماعيلية ، السويس، جنوب سيناء، مرسى مطروح ، الوادي الجديد ، البحر الأحمر.امتحانات الثانوية الأزهرية 2022اختبارات القدرات في جامعة الأزهروأعلن الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، بدأ التسجيل الإلكتروني للطلاب الذين أنهوا اختبارات الثانوية الأزهرية والراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يتطلب القبول بها ذلك، وفقا لتوجيهات الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة.وأشار إلى أن التسجيل لاختبارات القدرات إلكترونيا ولمدة شهر ينتهي يوم الجمعة الموافق 19 أغسطس 2022م.وذلك على الرابط التالي من هناhttps://azu.edu.eg/azharsr/Facs/FacTestوطالب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الراغبين فى التسجيل من الطلاب والطالبات بضرورة قراءة طريقة التسجيل لهذه الكليات وضوابط الاختبارات والأوراق المطلوبة كلها والموضحة بالدليل الموجود على الرابط عاليه، والتي تؤكد على ضرورة تقدم الطلاب للتسجيل باختبارات القدرات للكليات التى تتطلب ذلك.وستبدأ الكليات فى إجراء الاختبارات للطلاب المسجلين فيها بدءا من 30 يوليو الجارى ولمدة شهر علما بأنه لن تجرى اختبارات أخرى بعد انتهاء التنسيق.تفاعل على منشور التصحيحتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمنصاته المختلفة، مع منشور للإدارة المركزية لـمنطقة قنا الأزهرية، وتحديدا مركز تصحيح المواد الثقافية برئاسة محمد نصر الدين عبداللاه.وخاطب رئيس المركز في منشور تم تداوله بالمعاهد، مخاطباً مصححي مواد الشهادة الثانوية الأزهرية 2021 - 2022، قائلاً: مصحح الشهادة الثانوية الأزهرية بين يديك مجهود أسر استمر لأكثر من عام تقريبًا، أرجوك تأن في عملك حتى? لا تظلم أحدًا.