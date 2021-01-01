تفاصيل .. تهديدات بتفجير 12 مدرسة بقنابل في نيوزيلندا

تلقت حوالي 12 مدرسة على الأقل في نيوزيلندا تهديدات بقنابل، اليوم الخميس، ما تسبب في إرباك يعتقد أنه نجم عن هجوم إلكتروني من خارج البلاد.
والعديد من المدارس التي طالتها التهديدات إما أغلقت أو أخليت، لكن حتى الآن لم ترد معلومات عن العثور على عبوات متفجرة في أي من المدارس التي تلقت تهديدات.
وتأتي موجة التهديدات الجديدة بعد 24 ساعة على تحذيرات كاذبة تلقتها أربع مدارس في نيوزيلندا في وايكاتو وتيمز وغيزبون بالجزيرة الشمالية (نورث آيلاند).
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