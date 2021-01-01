الرئيس الأوكراني وزوجته يغضبان الكونجرس الأمريكي



الرئيس الأوكراني وزوجته يغضبان الرئيس الأوكراني وزوجته يغضبان



غضب أعضاء الكونجرس الأمريكي، لورين بوبيرت ومايرا فلوريس من مشاركة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي وزوجته أولينا زيلينسكا في جلسة تصوير لمجلة فوج.



وانتقد بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي زيلينسكي وزوجته بسبب هذا الفعل.



وكتبت عضوة الكونجرس فلوريس على تويتر : “يقول بايدن: دعونا نستمر في إرسال مليارات الدولارات من المساعدة إلى أوكرانيا، إنهم بحاجة إليها! الواقع: يقدم لنا زيلينسكي وزوجته جلسة تصوير لمجلة فوج”.

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وكانت بوبيرت غاضبة لأن زيلينسكي كان يصور لمجلة لامعة في الوقت الذي ترسل فيه الولايات المتحدة 60 مليار دولار من المساعدات إلى أوكرانيا.جلسة تصوير لمجلة فوجوفي وقت سابق، شارك الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وزوجته أولينا زيلينسكا، في جلسة تصوير لمجلة "فوج" للأزياء، وذلك تزامنا مع الحرب التي لا تزال تفتك بالدولة الأوكرانية.الرئيس الأوكراني وزوجتهووفقا للمجلة، فقد تم تصوير الزوجين من قبل المصورة الأمريكية الشهيرة، آني ليبوفيتز، وتضمنت جلسة التصوير صورا من محل إقامتهما الذي خيّمت عليه أجواء الاستعدادات للحرب.وشملت جلسة التصوير أيضًا صورا لفلاديمير زيلينسكي وزوجته في مكتب الرئاسة الأوكرانية، وكذلك مطار أنطونوف في منطقة جوستوميل، حيث التقطت إلينا صورة مع الجنود الأوكرانيين في المطار.