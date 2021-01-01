الرئيس الأوكراني وزوجته يغضبان الكونجرس الأمريكي

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › الرئيس الأوكراني وزوجته يغضبان الكونجرس الأمريكي

صورة الخبر: الرئيس الأوكراني وزوجته يغضبان
الرئيس الأوكراني وزوجته يغضبان


غضب أعضاء الكونجرس الأمريكي، لورين بوبيرت ومايرا فلوريس من مشاركة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي وزوجته أولينا زيلينسكا في جلسة تصوير لمجلة فوج.

وانتقد بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي زيلينسكي وزوجته بسبب هذا الفعل.

وكتبت عضوة الكونجرس فلوريس على تويتر : “يقول بايدن: دعونا نستمر في إرسال مليارات الدولارات من المساعدة إلى أوكرانيا، إنهم بحاجة إليها! الواقع: يقدم لنا زيلينسكي وزوجته جلسة تصوير لمجلة فوج”.

وكانت بوبيرت غاضبة لأن زيلينسكي كان يصور لمجلة لامعة في الوقت الذي ترسل فيه الولايات المتحدة 60 مليار دولار من المساعدات إلى أوكرانيا.


جلسة تصوير لمجلة فوج


وفي وقت سابق، شارك الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وزوجته أولينا زيلينسكا، في جلسة تصوير لمجلة "فوج" للأزياء، وذلك تزامنا مع الحرب التي لا تزال تفتك بالدولة الأوكرانية.

الرئيس الأوكراني وزوجته
ووفقا للمجلة، فقد تم تصوير الزوجين من قبل المصورة الأمريكية الشهيرة، آني ليبوفيتز، وتضمنت جلسة التصوير صورا من محل إقامتهما الذي خيّمت عليه أجواء الاستعدادات للحرب.
وشملت جلسة التصوير أيضًا صورا لفلاديمير زيلينسكي وزوجته في مكتب الرئاسة الأوكرانية، وكذلك مطار أنطونوف في منطقة جوستوميل، حيث التقطت إلينا صورة مع الجنود الأوكرانيين في المطار.

المصدر: مجلة فوج

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الرئيس الأوكراني وزوجته يغضبان الكونجرس الأمريكي

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
19316

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager