موعد مباراة الزمالك وفيوتشر والقناة الناقلة



الزمالك وفيوتشر الزمالك وفيوتشر



يحل فريق الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره فيوتشر، اليوم الخميس، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 27، من مسابقة الدوري المصري الممتاز.



موعد مباراة الزمالك وفيوتشر:

تقام مباراة الزمالك وفيوتشر في تمام التاسعة مساء “بتوقيت القاهرة” وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.



الزمالك ضد فيوتشر:

يستهدف الزمالك بقيادة مديره الفني البرتغالي جوسفالدو فيريرا، تخطي عقبة فيوتشر بالفوز في لقاء اليوم، وتعزيز صدارة الدوري.

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وكان الزمالك تغلب على سموحة بهدفين دون رد، في الجولة الماضية من بطولة الدوري الممتاز، أحرزهما أحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري.وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة فيوتشؤ كالتالي:حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم.خط الدفاع: محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - أحمد أبو الفتوح - محمود حمدي الونش - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حازم إمام - حمزة المثلوثي.خط الوسط: إمام عاشور - محمد اشرف "روقا" - إسلام جابر - أوباما - شيكابالا - أيمن حفني - زيرو.خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - سيد عبد الله "نيمار".على الجانب الآخر، يخوض فريق فيوتشر لقاء الليلة بدون أي ضغوط، بعد ضمان المشاركة في بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل.يذكر أن الزمالك حقق فوزا مثيرا على فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة الدور الأول.ويتصدر الزمالك ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 60 نقطة، وبفارق نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، بينما يحتل فيوتشر المركز الرابع بـ 42 نقطة.