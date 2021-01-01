تفاصيل .. الجرعة الزائدة من فيتامين. د تسبب الإسهال

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فيتامين. د


فيتامين د هو فيتامين أساسي يساعد على تنظيم الكالسيوم والفوسفور في الجسم، كما أنه يلعب دورًا في الحفاظ على بنية العظام المناسبة.

هناك أشكال مختلفة من فيتامين د ، بما في ذلك إرغوكالسيفيرول (فيتامين د ) وكولي كالسيفيرول (فيتامين د ) يوجد فيتامين د في الأسماك والبيض والحليب المدعم، كما أنه يصنع في الجلد عند تعرضه لأشعة الشمس، خلال فترات التعرض لأشعة الشمس ، يتم تخزين فيتامين (د) في الدهون ثم يتم إطلاقه عند عدم توفر ضوء الشمس يمكن استخدام المكملات.

مخاطر استخدام فيتامين د بجرعة كبيرة

تتضمن بعض العلامات التي تشير إلى حصولك على كمية زائدة من فيتامين د ما يلي:

فقدان الشهية
إمساك
تجفيف
الارتباك
دوخة
إعياء
ضغط دم مرتفع
التهيج
غثيان
التقيؤ
كثرة التبول
ضعف العضلات
العطش
طنين

إسهال

يمكن أن تؤدي سمية فيتامين (د) إلى عواقب أخرى ، بما في ذلك مشاكل الكلى والعظام، قد يبحث طبيبك أيضًا عن علامات المشاكل التالية التي يمكن أن تسببها زيادة فيتامين د.
المصدر

المصدر: verywellmind

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