تفاصيل .. الجرعة الزائدة من فيتامين. د تسبب الإسهال



فيتامين. د فيتامين. د



فيتامين د هو فيتامين أساسي يساعد على تنظيم الكالسيوم والفوسفور في الجسم، كما أنه يلعب دورًا في الحفاظ على بنية العظام المناسبة.



هناك أشكال مختلفة من فيتامين د ، بما في ذلك إرغوكالسيفيرول (فيتامين د ) وكولي كالسيفيرول (فيتامين د ) يوجد فيتامين د في الأسماك والبيض والحليب المدعم، كما أنه يصنع في الجلد عند تعرضه لأشعة الشمس، خلال فترات التعرض لأشعة الشمس ، يتم تخزين فيتامين (د) في الدهون ثم يتم إطلاقه عند عدم توفر ضوء الشمس يمكن استخدام المكملات.



مخاطر استخدام فيتامين د بجرعة كبيرة

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تتضمن بعض العلامات التي تشير إلى حصولك على كمية زائدة من فيتامين د ما يلي:فقدان الشهيةإمساكتجفيفالارتباكدوخةإعياءضغط دم مرتفعالتهيجغثيانالتقيؤكثرة التبولضعف العضلاتالعطشطنينإسهاليمكن أن تؤدي سمية فيتامين (د) إلى عواقب أخرى ، بما في ذلك مشاكل الكلى والعظام، قد يبحث طبيبك أيضًا عن علامات المشاكل التالية التي يمكن أن تسببها زيادة فيتامين د.المصدر