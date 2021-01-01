دراسة .. النساء أكثر عرضة للسمنة من الرجال



النساء أكثر عرضة للسمنة النساء أكثر عرضة للسمنة



أكدت دراسة أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالسمنة من الرجال، وأضاف الخبيران الاقتصاديان آن كيس وأليسيا مينينديز في معرفة السبب ، باستخدام البيانات التي تم جمعها من بلدة خارج كيب تاون بجنوب إفريقيا، وقرروا.



معدل انتشار السمنة لدى النساء أعلى من الرجال في معظم البلدان المتقدمة، تؤثر السمنة على العديد من جوانب صحة المرأة من خلال زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وسرطان الثدي والعقم.



كما قد يكون أحد أسباب الاختلاف بين الجنسين في السمنة هو أن التقلبات في تركيزات الهرمونات التناسلية على مدار حياة النساء تجعلهن بشكل فريد عرضة لزيادة الوزن.

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وأظهرت الدراسات التي أجريت على حيوانات التجارب والنساء أن التغيرات الهرمونية عبر الدورة الشهرية تؤثر على السعرات الحرارية وتناول المغذيات الكبيرة وتغير نفقات الطاقة على مدار 24 ساعة.يعتبر الحمل عاملاً هامًا في تطور السمنة لدى العديد من النساء، ترتبط عوامل مختلفة بالاحتفاظ بالوزن الزائد بعد الحمل ، بما في ذلك زيادة الوزن أثناء الحمل ، والعرق ، والأنماط الغذائية ، والفاصل الزمني بين حالات الحمل.وتشير الأدلة الحديثة أيضًا إلى أن توقيت زيادة الوزن أثناء الحمل هو عامل حاسم، انقطاع الطمث هو أيضًا فترة عالية الخطورة لزيادة الوزن عند النساء، على الرغم من أن المرأة المتوسطة تكتسب من 2 إلى 5 أرطال أثناء المرحلة الانتقالية لانقطاع الطمث ، فإن بعض النساء معرضات لخطر زيادة الوزن بشكل أكبر.