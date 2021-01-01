دراسة .. النساء أكثر عرضة للسمنة من الرجال

أكدت دراسة أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالسمنة من الرجال، وأضاف الخبيران الاقتصاديان آن كيس وأليسيا مينينديز في معرفة السبب ، باستخدام البيانات التي تم جمعها من بلدة خارج كيب تاون بجنوب إفريقيا، وقرروا.
معدل انتشار السمنة لدى النساء أعلى من الرجال في معظم البلدان المتقدمة، تؤثر السمنة على العديد من جوانب صحة المرأة من خلال زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وسرطان الثدي والعقم.
كما قد يكون أحد أسباب الاختلاف بين الجنسين في السمنة هو أن التقلبات في تركيزات الهرمونات التناسلية على مدار حياة النساء تجعلهن بشكل فريد عرضة لزيادة الوزن.
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