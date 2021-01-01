أخطاء تمنعك الحصول على الحب الحقيقي



الحب الحقيقي الحب الحقيقي



يحلم الكثير من الأشخاص بإيجاد الحب الحقيقي لعيش حياة سيعدة ومستقرة ويكون الزواج الناجح ولا ينتهى بالطلاق أو الاستمرار فى علاقة مليئة بالصراعات.



قدم موقع brightside عدة أخطاء يجب أن تتوقف عن ارتكابها للعثور على الحب الحقيقي



تحاول أن تكون شخصًا آخر.

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في كثير من الأحيان ، ينجرف الناس في مواعيدهم أو شركائهم ويتظاهرون بأنهم يحبون الأشياء التي لا يحبونها للحصول على القبول والحب والزواج لكن قد لا تكون سعيدا فيما بعد لأنهم أحبوا صفات ليست فيك وأنت لم تحب نفسك .من أجل الحصول على علاقة ناجحة وإيجاد الحب الحقيقي عليك أن تقبل نفسك بشكل كامل وأن تظهرها لمن حولك.المواصفات الصحبعض الأشخاص يبالغون فى وضع مواصفات شريك الحياة مما يجعل من الصعب العثور على الحب الحقيقي فلايوجد شخص كامل ، ولكن من الضروري أن يكون لديك موصافات فقد تشعر باليأس وترغب في العثور على شريك على الفور، ولكن هذه هي الوصفة المثالية للفشل.ويجب ألا تتهاون بقبول الارتباط بأى شخص عند مقابلة عريس صالونات أو الدخول فى علاقة حب وخطوبة.الخوف من المقابلة الأولىلا تتوقع أنه من خلال مقابلة شخص واحد فقط ستجد الحب الحقيقي من خلال الانفتاح على مقابلة أشخاص جدد ، سترى ما يزعجك وما الذي تبحث عنه حقًا وحتى إذا تم رفضك من وقت لآخر ، فإن الدروس التي ستتعلمها ستثبت أنها مهمة جدًا في المستقبل.الخوف من التعبير عن الحبلقد بدأت علاقة غير رسمية مع شخص ما وعلى طول الطريق وتدرك أنك تريد المزيد منه فلا بأس في إخبارهم بمشاعرك وربما يشعرون بنفس الشعور تجاهك وحتى لو لم يفعلوا ذلك فستبذل جهدًا على الأقل بدلاً من تعذيب نفسك بإخفاء مشاعرك.إذا حدث ذلك ولم تلق رد فعل إيجابي فهذه ليست علاقة جيدة ولا يجب أن تشعر بالإحباط ويجب عليك بدلاً من ذلك الانتقال إلى المغامرة التالية.تجاهل الأشخاص القريبينأحيانًا يكون هناك أشخاص في دائرتنا يعطوننا اهتمامهم الكامل، لكننا لا نعتقد أنهم يريدون المزيد منا ولا ننظر لهم على أنهم شركاء جيدين وربما يجب عليك إلقاء نظرة فاحصة على أصدقائك وزملائك وملاحظة من كان يفعل الأشياء من أجلك دون أن تفعل شئ لهم فقد يكون أحدهم هو الحب الحقيقي.اهتمامات مشتركةقد يكون الحصول على نفس اهتمامات شريكك أمرًا مستحيلًا ، ولكن سيكون من المفيد أن يكون لديك بعض الأشياء المشتركة، وعلى سبيل المثال إذا كان يرغب في البقاء في المنزل طوال الوقت وترغب في الخروج طوال اليوم ، فقد تكون هذه مشكلة ومن المهم أن تحب بعض الأشياء نفسها حتى تتمكن من التنزه معا.لا تشعر بالاحترام والتقديرمن الضروري أن يحترمك شريك حياتك ويحترم حياتك والاختيارات التي تتخذها ويجب ألا يتحدثوا عنك أو يسخروا من وظيفتك أو يخبروك بمدى غباء قراراتك وهذا النوع من السلوك مسيء ومسيطر وليس محترمًا على الإطلاق ولهذا السبب من المهم أيضًا أن تجد شريكًا مهتمًا بأهدافك ويدعمك في كل ما تختار متابعته.لا تحب نفسكربما تكون هذه هي الخطوة الأكثر أهمية حيث لا يمكنك توقع أن يحبك شخص آخر إذا كنت لا تحب نفسك وللقيام بذلك عليك أن تنظر إلى نقاط قوتك وضعفك وتفكر في كيفية تحسينها وهناك ما هو أكثر من مجرد مجالات يجب تحسينها للجميع ، وبالتأكيد لا يجب عليك التركيز عليها فقط، وإذا قمت بذلك فسيشعر شريكك بذلك ولا يمكنك أن تتوقع منه أن يتصرف بطريقة محترمة تجاهك.