طريقة تحضير خلطة الفجيتار في المنزل

خلطة الفجيتار
يعد الفجيتار من المكونات التي لا تستغنى عنها أي سيدة في المنزل، وخاصة عند تحضير البانية أو الفراخ المقرمشة يعد الفجيتار من المكونات الهامة.
وإليك طريقة تحضير الفجيتار في المنزل بالخطوات.
مقادير الفجيتار
رغيف فينو 4 قطع
5 قطع بقسماط
3 ملعقة دقيق
3 ملعقة دقيق ذرة أصفر
2 ملعقة كبيرة سودانى مطحون
2 ملعقة كبيرة نشا
ملعقة صغيرة ثوم باودر
ملعقة صغيرة بصل باودر
2 ملعقة كبيرة كركم
ملعقة كبيرة نشا
باكيت باكينج باودر
خطوات تحضير الفجيتار
قطعي شرائح العيش الفينو، ثم نقوم بتحميصه فى الفرن.
أخرجي الفينو من الفرن ونتركه ليبرد، ثم نطحنه فى الكبة جيدا حتى يصبح باودر.
وبعد ذلك نقوم بوضع المكونات الجافة على الفينو الباودر ثم نخلطهم جيدًا، وبعد ذلك يصبح الفيجيتار جاهزا للاستخدام.
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