طريقة تحضير خلطة الفجيتار في المنزل



خلطة الفجيتار خلطة الفجيتار



يعد الفجيتار من المكونات التي لا تستغنى عنها أي سيدة في المنزل، وخاصة عند تحضير البانية أو الفراخ المقرمشة يعد الفجيتار من المكونات الهامة.









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وإليك طريقة تحضير الفجيتار في المنزل بالخطوات.مقادير الفجيتاررغيف فينو 4 قطع5 قطع بقسماط3 ملعقة دقيق3 ملعقة دقيق ذرة أصفر2 ملعقة كبيرة سودانى مطحون2 ملعقة كبيرة نشاملعقة صغيرة ثوم باودرملعقة صغيرة بصل باودر2 ملعقة كبيرة كركمملعقة كبيرة نشاباكيت باكينج باودرخطوات تحضير الفجيتارقطعي شرائح العيش الفينو، ثم نقوم بتحميصه فى الفرن.أخرجي الفينو من الفرن ونتركه ليبرد، ثم نطحنه فى الكبة جيدا حتى يصبح باودر.وبعد ذلك نقوم بوضع المكونات الجافة على الفينو الباودر ثم نخلطهم جيدًا، وبعد ذلك يصبح الفيجيتار جاهزا للاستخدام.