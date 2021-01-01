استشاري ينصح هذه الفئة بلقاح الحزام الناري



الحزام الناري الحزام الناري

قال الدكتور أشرف عبد القيوم أمير، استشاري طب الأسرة، أن الحزام الناري من أشد الأمراض المعدية انتشارا بين البالغين خاصة من هم فوق سن الـ 50 عامًا فأكثر ولكن الأمر يبدأمن الطفولة عند إصابة الشخص بفيروس الجديري المائي .



وأضاف “عبد القيوم” أنه بعد الشفاء من الجديري المائي يبقى الفيروس خاملاً في بعض العقد العصبة، وينشط من جديد بعد مرور عقود من الزمن حيث يعاود الظهور في صورة الحزام الناري عند كبار السن حيث يعانون من حرارة أو حرقان سطحي فوق الجلد مصحوبًا بحكة.



وأوضح “عبدالقيوم” أن لصحيفة الرياض أن من أعراض الحزام الناري تظهر البثور أو الطفح الجلدي المؤلم في صورة حويصلات مائية بارزة من سطح جلدي ملتهب يمثل مسار نطاق عصبي محدد، وعادة ما يكون في منطقة الصدر أو البطن، ولعل أشدها خطورة هو ما يصيب العين الهربس النطاقي العيني ( Herpes Zoster Ophthalmicus)

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وأوضح استشاري طب الأسر أنه من الممكن أن يتسبب في إصابة القرنية والتهابات قد تؤدي إلى فقدان البصر لا قدر الله ولعل الفئات المعرضة لخطر الإصابة ليسوا فقط كبار السن فوق 50 سنة بل أيضًا كل من أصيب جهازه المناعي بضعف بسبب استخدام الأدوية المثبطة للمناعة مثل الكورتيزونات وأدوية العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي للسرطان ومرضى الأمراض المزمنة وزراعة الأعضاء، ويصاب الإنسان بـ الحزام الناري مرة واحدة في حياته حيث أنه لا يتكرر إلا فى حالات نادرة.وكشف أنه من الممكن أن يكون الحزام الناري مُعديًا حيث ينقل الشخص المصاب به العدوى لأي شخص ليست لديه مناعة ضد فيروس الجدري المائي من خلال ملامسة إحدى البثور المفتوحة من الطفح الجلدي الذي حدث بسبب الحزام الناريأوضح أن نسبة الإصابة بهذا المرض مرتفعة نسبياً حيث يصاب شخص من بين كل ثلاثة أشخاص بـ الحزام الناري، ووجدت دراسة حديثة أن مرضى أمراض القلب من كبار السن لديهم احتمالية الإصابة بالحزام الناري بنسبة 20 – 30% ومرضى الانسداد الشعبي الرئوي 30% ومرضى السكري 40%. وبسبب الجهاز المناعي المنهك بعد التشافي من كورونا وتصل احتمالية الإصابة بالحزام الناري إلى 15%.وكشف أن مدة الإصابة بمرض الحزام الناري حتى تمام الشفاء فترة تتراوح من أسبوعين إلى خمسة أسابيع ومن أشد المضاعفات حدوثًا بعد الشفاء من مرض الحزام الناري هو الألم العصبي التالي للهربس وهو من أكثر مضاعفات الحزام الناري انتشارًا، ويظهر على شكل ألم يحدث في نفس المنطقة التي ظهر فيها الطفح الناتج عن الحزام الناري، ولكن الألم يستمر لأشهر وقد يصل لعدة سنوات وفي بعض الحالات يستمر الألم مدى الحياة.فيه يتألم المريض ويفقد قدرته الوظيفية في القيام بأعماله ويفقد الإحساس برفاهية الصحة والحياة ويصاب بالإحباط والاكتئاب بسبب الآلام المبرحة والتي تستجيب جزئيًا إلى بعض الأدوية المتقدمة في علاج الألم.وبين أنه للوقاية من الحزام الناري وفرت وزارة الصحة حاليًا لقاح (Shingrix) من تلقي الأولى، أن اللقاح يلعب دورًا في تقليل خطر الإصابة بنسبة تزيد على 90% لعمر الخمسين سنة وما فوق.ونصح “ عبد القيوم ” كل ألأشخاص فى سن الخمسين أو أكبر بأخذ اللقاح للوقاية من مضاعفات مرض الحزام الناري الخطيرة ، ويتم أخذه على هيئة جرعتين أعلى الذراع وتكون الجرعة الثانية خلال فترة تترواح بين 2- 6 أشهر من الجرعة الأولى.