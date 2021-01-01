كل ماتحتاج معرفته عن علاج القدم السكري



علاج القدم السكري علاج القدم السكري



أكد الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، ومؤسس مبادرة "إنقذ ساقك من البتر"، أن مرض القدم السكرى، يعد واحد من الأمراض الشائعة عند المصابين بداء السكر، ويعتبر أيضا من أبرز الأمراض التى تصيب مرضى السكر خلال رحلة علاجهم ما يسبب تورما وجروحا وبترا فى القدم أحيانا لذلك يجب أن ندق ناقوس خطر هذا المرض حتى لا يصل الأمر إلى حد البتر .



وقال الدكتور وليد الدالي، إن القدم السكري تعد حالة مرضية تحدث لمرضى السكري نتيجة ارتفاع مستوى السكر بالدم مما يؤدي إلى مشاكل بالقدمين وتبدأ بالاعتلال العصبي الذي يؤثر علي الإحساس بالقدمين مع وجود جفاف وقلة تعرق القدمين وينتج عنها تشققات بهما تساعد علي حدوث التهابات بالقدم متكررة؛ وفي حال تطور الأمر قد يصاحب القدم السكري نقص للتروية الدموية بالقدم نتيجة انسداد الشرايين الطرفية والتي تؤدي إلى قصور الدورة الدموية بالقدم، وبالتالي يتطور الأمر إلى الغرغرينا واحتمالية البتر.





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وأضاف الدكتور وليد الدالى، أن علاج القدم السكرى يبدأ من الفحص المبكر والتشخيص السليم والعناية بالقدمين من خلال برنامج طبي دقيق وضبط مستوي السكر بالدم والتأكد من كفاءة الدورة الدموية بالقدم؛ وفي حال وجود قصور دموي بالقدم يجب عمل تسليك للشرايين بواسطة البالونة الدعامة لايصال الدورة الدموية للقدم وتجنب البتر، بينما في حال وجود قرح يمكن استخدام الغيارات الجافة ورفع القرحة عن أماكن الضغط بطريقة معينة لمساعدة القرحة على الالتئام مع استخدام احذية خاصة للقدم السكري من أجل هذا الغرض.وأكد أن النقطة الأساسية فى علاج القدم السكرى تبدأ من الفحص المبكر إذا بدأت قرحة في التشكيل مما يعطي العاملين في مجال الصحة فرصة أكبر سعيا لإيجاد علاجات فعالة ومتميزة.