كل ماتحتاج معرفته عن علاج القدم السكري

أكد الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، ومؤسس مبادرة "إنقذ ساقك من البتر"، أن مرض القدم السكرى، يعد واحد من الأمراض الشائعة عند المصابين بداء السكر، ويعتبر أيضا من أبرز الأمراض التى تصيب مرضى السكر خلال رحلة علاجهم ما يسبب تورما وجروحا وبترا فى القدم أحيانا لذلك يجب أن ندق ناقوس خطر هذا المرض حتى لا يصل الأمر إلى حد البتر .
وقال الدكتور وليد الدالي، إن القدم السكري تعد حالة مرضية تحدث لمرضى السكري نتيجة ارتفاع مستوى السكر بالدم مما يؤدي إلى مشاكل بالقدمين وتبدأ بالاعتلال العصبي الذي يؤثر علي الإحساس بالقدمين مع وجود جفاف وقلة تعرق القدمين وينتج عنها تشققات بهما تساعد علي حدوث التهابات بالقدم متكررة؛ وفي حال تطور الأمر قد يصاحب القدم السكري نقص للتروية الدموية بالقدم نتيجة انسداد الشرايين الطرفية والتي تؤدي إلى قصور الدورة الدموية بالقدم، وبالتالي يتطور الأمر إلى الغرغرينا واحتمالية البتر.
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