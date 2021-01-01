وزير التعليم العالي : هذه قواعد قبول طلاب الشهادة الثانوية "لغات"



وزير التعليم العالي وزير التعليم العالي



نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار وزير التعليم العالي رقم 2180 لسنة 2022 بشأن قواعد القبول بالجامعات للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية والفنية والثانوية الأزهرية؛ للالتحاق بالجامعات المصرية الحكومية.



وجاءت أهم القواعد على النحو التالي:



- قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية لغات (فرنسي)، عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بشعب اللغة الفرنسية ببعض كليات الجامعات المصرية )، طبقًا للحد الأدنى لهذه الكليات، وبشرط ألا يقل المجموع الكلي لدرجات اللغات الثلاث عن 65% ووفقًا للأعداد والكليات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات بناء على موافقة الجامعة والكلية المعنية.

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- يحدد المجلس الأعلى للجامعات أعداد الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية بشعبتَيها (الأدبي والعلمي) عام 2021، والمقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2021/2022 عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، في إطار السياسة العامة التي تنتجها الدولة والاعتبارات والمبادئ الأساسية التي استقر عليها المجلس الأعلى للجامعات عند تحديد الأعداد المقرر قبولها ونظام وقواعد القبول .- قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية لغات (ألمـاني) عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بشعب اللغة الألمانية ببعض كليات الجامعات المصرية، طبقًا للحد الأدنى لهذه الكليات وبشرط ألا يقل المجموع الكلي لدرجات اللغات الثلاث عن 65% ووفقًا للأعداد والكليات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات بناء على موافقة الجامعة والكلية المعنية .قبول نسبة (35%) على الأكثر من إجمالي عدد الطلاب المقرر قبولهم كطالب نظاميين بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2021/2022 عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات كطلاب منتسبين وفقًا لنظام الانتساب الموجه وذلك بالكليات التي تطبق نظام الانتساب الموجه .