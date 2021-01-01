قرارات عاجلة للتيسير على أولياء الأمور بشأن التقديم في المدارس



مديرية التربية والتعليم بالجيزة مديرية التربية والتعليم بالجيزة



قررت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، استلام ملفات تقديم طلاب الصف الأول الابتدائي المقبولين في المدارس بالعام الدراسي 2022 / 2023 ، بدون البطاقة الصحية .



يأتي هذا القرار تيسيراً على أولياء أمور الطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الابتدائي في المدارس في العام الدراسي القادم .



كما طالبت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، مديري عموم الإدارات التعليمية، بالتنبيه على جميع المدارس الإبتدائية والثانوية، بعدم طلب شهادة ميلاد حديثة عند التقديم للصف الأول الابتدائي والصف الأول الثانوي في حال وجود شهادة ميلاد مميكنة داخل الملف، تيسيراً علي أولياء الأمور أيضا.

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وكانت قد أصدرت إدارة جنوب الجيزة التعليمية، تنبيهات عاجلة بشأن تقديم الصف الأول الثانوي للعام الدراسي القادم 2022/ 2023.وأكدت إدارة جنوب الجيزة التعليمية، أنه لا يمكن قبول الملف إلا بعد اكتمال جميع المستندات، مشددة على ضرورة ان يتم ملء الملف بدقة، لأن أي خطأ يتحمله ولي الأمر.وقالت إن المستندات المسلمة للمدرسة لا يمكن إخراج أي منها بعد تسليمها، لذا ينصح بأن يقوم ولي الأمر بالاحتفاظ بنسخة منها.وأضافت إدارة جنوب الجيزة التعليمية، أنه لا يقبل الملف من الطالب بل من ولي الأمر (الأب أو الأم) أو من يوكل رسمياً، مشيرةً إلى أن إيصال استلام الملف هو المستند الوحيد الدال على قبول الطالب بالمدرسة.وأوضحت أن كل بيان بالملف في غاية الأهمية، ولذلك يجب ملء البيانات بكل دقة.وذكرت إدارة جنوب الجيزة التعليمية أنه يجب أن يقوم ولي الأمر بتسجيل البيانات بنفسه وبخط واضح، لافتةً إلى أنه على ولي الأمر تدوين اسم الطالب كاملاً - رباعياً على الأقل - والعنوان بدقة وأرقام التليفونات وكل بيانات الملف.ولفتت إلى أنه في حالة وجود ولاية تعليمية لأحد الأبوين، قالت إدارة جنوب الجيزة التعليمية إنه لا بد أن ترفق صورة منها داخل الملف.وأعلنت إدارة جنوب الجيزة التعليمية أن الطالب الذي يعاني مرضاً مزمناً، لا بد أن يقدم ولي أمره تقريراً معتمدا يفيد ذلك.و بشأن الطلاب الموهوبين والحاصلين على مراكز في مجال موهبتهم، نوهت إلى أنه لا بد من تقديم ما يثبت ذلك.وشددت إدارة جنوب الجيزة التعليمية على أنه لا يقبل الملف في حالة عدم استيفاء المستندات كاملة.وأشارت إلى أنه على ولي الأمر الالتزام باللغة الثانية التي يختارها الطالب، وذلك لصعوبة تغييرها.وقالت إدارة جنوب الجيزة التعليمية: “يحتفظ ولي الأمر بصورة من المستندات المقدمة للمدرسة، و لا تقوم المدرسة بإخراج أي مستند تم تسليمه إليها أو صورة منه لأي سبب”.