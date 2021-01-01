خالد الغندور : هناك مفاوضات بين الأهلي وأشرف بن شرقي



خالد الغندور خالد الغندور



كشف الإعلامي خالد الغندور عن ملامح الخطوة القادمة للمغربي أشرف بن شرقي، وذلك بعد رحيله عن صفوف الزمالك.



وقال الغندور عبر برنامجه الإذاعي: "هناك محاولات من الأهلي لضم أشرف بن شرقي، ولكن هل يفكر اللاعب في خطوة ارتداء القميص الأحمر رغم علاقته القوية مع إدارة الزمالك والجماهير البيضاء؟".



وأضاف: "بن شرقي يفكر في خطوة اللعب في الخليج بالوقت الحالي، بعد أن قرر الرحيل عن الزمالك في الأيام الماضية".

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وتابع: "الأهلي يحتاج إلى دفع 6 ملايين دولار، وذلك للتعاقد مع أشرف بن شرقي في الفترة القادمة، فهل يحدث ذلك في ظل تواجد ياسين منصور رئيس شركة الكرة".وعلى جانب آخر، يلتقى مساء اليوم الاربعاء فريق الكرة الاول بالنادى الاهلي نظيره فريق مصر المقاصة فى اطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.ويحتل المارد الاحمر بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريس المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 51 نقطة فيما يتذيل الفريق الفيومي ترتيب المسابقة المحلية.ويسعى الشياطين الحمر الى تحقيق الانتصار واقتناص الثلاث نقاط فى اطار الصراع نحو صدارة المسابقة المحلية والتتويج باللقب.