فيديو l دار الإفتاء ترد .. هل الشعر المستعار حرام لو إتعمل للزوج؟



الشعر المستعار الشعر المستعار



هل الشعر المستعار حرام لو إتعمل للزوج؟..سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية،وأجابت عنه عبر الصفحة الرسمية بتطبيق "يوتيوب".



وقال الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من حق المرأة أن تتزين لزوجها بأي شئ ما لم يكن حراماً، ولبس "الباروكة" للمرأة في البيت بغرض الزينة للزوج لا شئ فيه وهو جائز شرعاً.



حكم وصل الشعر

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وصل الشعر إمّا أن يكون بشعر الآدمي رجلًا كان أم امرأة، وإمّا أن يكون بشعر غير الآدميّ كالحيوانات والبهائم ممّا يُشابه شعر الإنسان في الصفات والشكل، وإمّا أن يكون بغيرهما من المَصنوعات الحديثة.ذهب جمهور الفقهاء إلى حرمة وصل الشعر بشعر الآدمي سواء كان شعر رجلٍ أو امرأة، فعن ابن عمر رضي الله عنهما: قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة).حكم ارتداء الباروكة للنساءقال الدكتور محمد الضويني أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الباروكة نوع من أنواع الشعر قد يكون طبيعيا أو صناعيا وتندرج تحت قول النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي يقول فيه "لعن الله الواصلة والمستوصلة"، ويحوز للمرأة ارتداؤها للزوج داخل البيت،وكذلك إن خرجت مرتدية الحجاب فهي بمثابة الساترة لشعرها.وأضاف الضويني في البث المباشر لصفحة الأزهر الشريف للرد على أسئلة المتابعين، أن الشريعة الإسلامية حينما أمرت المرأة أن تستر شعرها لم يكن لذات الشعر، وإنما لمنع الفتنة واعتبرت مثل هذه المسائل من العورات.