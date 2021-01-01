فيديو .. عقوبة قاسية تنتظر الفتاة المصرية بعد القبض عليها في السعودية



المصرية تالا صفوان المصرية تالا صفوان



بعد إلقاء السلطات السعودية القبض على مشهورة "تيك توك" المصرية تالا صفوان، يترقب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والمتابعون العقوبة المقرر صدورها بحق المتهمة.



وكان الأمن العام السعودي أعلن في بيان يوم الاثنين، أن "شرطة منطقة الرياض قبضت على مقيمة من الجنسية المصرية ظهرت في بث في أحد مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث مع أخرى بمضامين وإيحاءات جنسية من شأنها المساس بالآداب العامة".



ما هي العقوبة التي تنتظر تالا صفوان؟

ذكرت وسائل إعلام سعودية أن تالا صفوان، المصرية المقيمة بالمملكة العربية السعودية، قد تتعرض للسجن والغرامة.

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كما يتوقع المراقبون صدور قرارا بإغلاق حسابات تالا صفوان على مواقع التواصل الاجتماعي، والترحيل من المملكة.وحسب المادة الثامنة من نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية في السعودية، يجوز للقضاء الحكم بإغلاق حسابات مواقع التواصل بشكل مؤقت أو نهائي.وفي وقت سابق، قال قانونيون لصحيفة "عكاظ" السعودية، إن عقوبة الإيحاءات الجنسية أو التحرشات اللفظية أو الحركية التي أصبحت منتشرة في بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي، يعاقب عليها القانون بعقوبة صارمة تصل للسجن مدة قد تصل إلى 5 سنوات أو بغرامة 3 ملايين ريال.كما يمكن أن يعاقب المتهم بالسجن والغرامة معا، مع إمكانية نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية.وتدخل الإيحاءات الجنسية والألفاظ الخادشة للحياء ضمن مفهوم التحرش المجرم قانونا، والذي يشمل كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك الوسائل التقنية الحديثة.وكانت شرطة الرياض أعلنت إيقاف المقيمة المصرية تالا صفوان على خلفية بث مباشر تتحدث مع أخرى "بمضامين وإيحاءات جنسية"، موضحة أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وإحالتها إلى النيابة العامة.https://twitter.com/i/status/1551605052221128706