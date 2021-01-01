الأرصاد: الموجة الحارة مستمرة حتى بداية الأسبوع المقبل .. فيديو



منخفض الهند الموسمي منخفض الهند الموسمي

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد ارتفاعات طفيفة جدا فى درجات الحرارة، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذى يصاحبه كتل هوائية قادمة من على البحر المتوسط، مما تؤدي لإرتفاع نسب الرطوبة.



وأشارت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحنا مصري” المذاع عبر الفضائية المصرية، إلى أنه من المتوقع اليوم أن تصل العظمي على القاهرة الكبري 36 درجة، والمحسوسة تصل إلى 38 درجة، موضحة أن هذه الأجواء مستمرة لنهايات هذا الأسبوع حتي بداية الأسبوع القادم.



وتابعت أن درجات الحرارة يوم الجمعة تكون 37 درجة مئوية، وتصل إلى 40 درجة للمحسوسة، لافتة إلى أن الطقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب مناطق الجمهورية، وتستمر نسب الرطوبة حتي شهر أغسطس.