تفاصيل اختبارات قدرات كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان



كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان



تنسيق الجامعات 2022 .. أعلنت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان عن بدء التسجيل لـ إمتحانات القدرات 2022 لطلاب الثانوية العامة 2022 ، وذلك حتى 6 أغسطس.



حيث تعقد اختبارات القدرات 2022 بالكلية تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، و الدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان .



وأكد الدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان أنه اذا كانت ميول الطالب في تنسيق الجامعات 2022 تخصص فنون فلابد من اختيار واجتياز اختبارات القدرات لهذا التخصص، وهي اختبارات بسيطة تقيس استعداد الطالب لدراسة الفنون فكرياً ومهارياً ، بجانب قياس التخيل وبناء وإدراك النسب السليمة للجسم البشري، وكذلك القدرة على تنظيم الأفكار والأشكال مع تحقيق التوافق والتوازن اللوني والظل والنور عن طريق التظليل والقدرة على الإبداع والتخيل، حيث تأتي اختبارات قدرات لتخصص الفنون في جزأين رئيسيين وهما:

قد يعجبك أيضا...

سؤال نظري عبارة عن المعلومات العامة صح أو خطأ عن طريق البابل شيت.اختبار الرسم: في موضوع واحد يهدف إلى تقييم قدرات الطالب ومهاراته الفنية في التعبير الحر عن البيئة المحيطة ومظاهر الحياة المتنوعة في المجتمع وذلك باستخدام أقلام الرصاص ذات درجات الظلال المختلفة والظل والنور وهو مهم جدا في إظهار الشكل.اختبار التصميم الابتكاري: ويحتوي الاختبار على موضوع واحد يهدف إلى قياس قدرة الطالب على تنظيم الأفكار والأشكال والابتكار في التصميم المطلوب مع استخدام الألوان الخشبية أو ألوان الفلوماستر أو الاثنين معاً.وأضاف عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان أن الأدوات المطلوبة:هي أقلام رصاص بدرجاتها المختلفة، أقلام الفلوماستر، ألوان خشبية، أدوات هندسية ( مسطرة، مثلث، برجل) ، ممحاه، سطح مستوي من الخشب أو ااكارتون مقاسز25 في 35 سم لاستعماله أسفل ورقة الرسم (اختياري).، ويتم الاختبار في مدة زمنية ساعتان ونصف ولا يحق للطالب الاختبار بعد بدء هذا الموعد نهائياً.وأفاد عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان أنه اذا كانت أهداف وميول الطالب الالتحاق بتخصص العمارة، فلابد من النجاح واجتياز اختبارات بسيطة تقيس الاستعداد لدراسة العمارة والتصميم المعماري والإلمام بقواعد المنظور، وتنقسم الاختبارات في هذا المجال إلى جزئين: السؤال النظري في المعلومات العامةاختبار الرسم المعمارييشمل موضوعا واحدا يهدف إلى تقييم قدرات الطالب على التخيل وإخراج ورسم المنظور الحر لأحد الموضوعات التي تمر في حياته اليومية مع ضرورة إظهار المهارات الفنية في التعبير الحر،وذلك باستخدام الأقلام الرصاص ذات درجات الظلال المختلفة والظل والنور لإظهار المنظور وعناصره مع الاهتمام بالنسب والمقياس في إخراج المنظور، مع إمكانية استخدام بعض الأدوات الهندسية البسيطة.اختبار التشكيل والابتكاريشمل موضوعا واحدا يهدف إلى قياس قدرة الطالب على الابتكار والتشكيل باستخدام الأشكال الهندسية مع الالتزام بتوقيع الظل والظلال وفق مصدر إضاءة يتم تحديده في كل اختبار لإظهار كتل المجسمات والتشكيل المستنتج، مستخدماً القلم الرصاص بتدرجاته المختلفة لعمل التظليل المطلوب.ويتوجب على الطالب إحضار نفس أدوات تخصص الفنون.خطوات تسجيل الطلاب لـ اختبارات القدرات 2022 في تنسيق الجامعات 2022 من خلال الخطوات التالية:يقوم الطالب بحجز إمتحان القدرات عن طريق موقع التنسيق في الفترة من 25/7 حتى 6/8 من خلال اللينك التالي :https://tansik.digital.gov.egويعتبر الموعد المحدد من مكتب التنسيق معاد مبدئي للامتحان وليس المعاد النهائي للامتحان .يقوم الطالب بعد ذلك بالدخول على موقع قدرات جامعة حلوان وذلك للحصول على كود الدفع الالكتروني من خلال اللينك التالي:http://app2.helwan.edu.eg/kodratعند متابعة موقع الجامعة الخاص بكود الدفع الالكتروني قد يتأخر ظهور الكود بعض الشئ وعلى الطالب في هذه الحالة الانتظار مدة 24 ساعة حتى ظهور الكود .يتم سداد المصروفات المقررة عن طريق كود الدفع من خلال احد المنافذ الاتية :( مصاري ، أمان ، سدد ، ضامن ، ايجي باي ، بي ، ممكن ، وقتي ، سمارت )يقوم الطالب بعد سداد كود الدفع الالكتروني بالدخول على لينك قدرات جامعة حلوان لمعرفة موعد الإمتحان النهائي من خلال اللينك التالي :http://app2.helwan.edu.eg/kodratحيث يقوم بطباعة الافادة عن موعد الإمتحان .يحضر الطالب الى الكلية في الموعد المحدد له من موقع قدرات جامعة حلوان لأداء الإمتحان .ضرورة إحضار إثبات الشخصية الخاص بالطالب ورقم الجلوس الخاص به .يقوم الطالب بإحضار الأدوات الخاصة به .يتم معرفة نتيجة امتحان القدرات من خلال موقع التنسيق .https://tansik.digital.gov.eg/application/جدير بالذكر أن كلية الفنون الجميلة قد بدأت في الإستعدادات الخاصة لإمتحانات القدرات لهذا العام من التجهيز وإعداد لجان الإمتحانات وسط إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية ، مما يضمن سير إمتحانات القدرات على أكمل وجه .