فيديو .. الصحة العالمية تعلن عدد إصابات مرض جدري القرود والوفيات في الغالم



إصابات مرض جدري القرود إصابات مرض جدري القرود



قالت الدكتورة شيرين النصيري، المسئول الطبي بوحدة التأهب لمخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إنه تم رصد حوالي 16 ألف حالة مصابة بمرض جدري القرود، في 74 دولة، وحوالي 5 وفيات حتى الآن، منوهة أن الأعراض الحالية هي أقل خطورة من الأعراض التي تم رصدها سابقاً في القارة الأفريقية، ولكن متشابهة.



وأضافت "النصيري" في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على فضائية الأولى المصرية، أن الأعراض تظهر على الشخص بعد التعرض لفترة الحضانة التي تتراوح ما بين 11 إلى 21 يوم، بحوالي 3 إلى 6 أيام، منوهة أن الأعراض تكون عبارة عن ارتفاع حرارة الجسم، وتكسير وآلام في الجسم، وتضخم في العظام الليمفاوية، ثم بعدها بحوالي 7 أيام، يبدأ ظهور الطفح الجلدي الذي ينتشر في جميع أنحاء الجسم.



وأوضحت المسئول الطبي بوحدة التأهب لمخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية، أن الطفح الجلدي يكون على هيئة أشكال متعددة، قد تكون مثل الحصبة، معقبة: "طفح لونه أحمر ولكن مرتفع قليلاً عن الجلد .. وقد يكون عبارة عن حباية بها صديد تتسبب في حدوث قرح .. قد تلتئم، وقد لا تلتئم فتتسبب في نقل العدوى".