تعمل سامسونج على تطوير مستشعر “Hexa²pixel”بدقة تصل إلى 450 ميجا بيكسل



مستشعر “Hexa²pixel مستشعر “Hexa²pixel

بدأت شركة سامسونج في العمل على تطوير مستشعر “Hexa²pixel” بدقة تصل إلى 450 ميجا بيكسل لدعم أجهزة التصوير الفوتوغرافي.



كشفت تغريدة نشرت عبر “Ice Universe” عن رصد تفاصيل في موقع “GalaxyClub” حول مستشعر بعلامة ”Hexa²pixel” التجارية، كما تشير التسريبات إلى أن المستشعر يدعم دمج حتى 36 بيكسل في بيكسل واحد بحجم أكبر، أو مجموعة من 6 بيكسل في 6 بيكسل.



وتعد تقنية الدمج في مستشعر ”Hexa²pixel” أعلى من الترتيب الحالي Tetracell عدد 2 بيكسل في 2 بيكسل، وNonapixel عدد 3 في 3 بيكسل.

قد يعجبك أيضا...

ويدعم المستشعر حتى دقة 432 ميجا بيكسل، ويمكن أن يصل إلى دقة 450 ميجا بيكسل، لذا من المتوقع أن يدعم المستشعر دقة مضاعفة لمستشعر سامسونج الحالي ISOCELL HP1 المميز بدقة 200 ميجا بيكسل.ولقد قدمت سامسونج مستشعر ISOCELL HP1 بحجم 1/1.22 وحجم بيكسل 0.64µm، بينما تميز مستشعر HP3 بحجم 1/1.4 وحجم بيكسل 0.56µm، كما يتضمن كلا المستشعرين فلاتر ألوان “Tetra²pixel” التي تدعم دمج البيكسل 4 في 4 أو 2 في 2 لإنتاج صور بدقة 12 ميجا بيكسل و بدقة 50 ميجا بيكسل، أيضاً من المتوقع أن يدعم المستشعر الجديد أيضاً إنتاج صور باثنان من الأوضاع.