تعمل سامسونج على تطوير مستشعر “Hexa²pixel”بدقة تصل إلى 450 ميجا بيكسل

بدأت شركة سامسونج في العمل على تطوير مستشعر “Hexa²pixel” بدقة تصل إلى 450 ميجا بيكسل لدعم أجهزة التصوير الفوتوغرافي.
كشفت تغريدة نشرت عبر “Ice Universe” عن رصد تفاصيل في موقع “GalaxyClub” حول مستشعر بعلامة ”Hexa²pixel” التجارية، كما تشير التسريبات إلى أن المستشعر يدعم دمج حتى 36 بيكسل في بيكسل واحد بحجم أكبر، أو مجموعة من 6 بيكسل في 6 بيكسل.
وتعد تقنية الدمج في مستشعر ”Hexa²pixel” أعلى من الترتيب الحالي Tetracell عدد 2 بيكسل في 2 بيكسل، وNonapixel عدد 3 في 3 بيكسل.
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