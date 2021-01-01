موتورولا :Moto Razr 2022 أول الهواتف القابلة للطي بمعالج snapdragon 8+ Gen1

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صورة الخبر: Moto Razr 2022
Moto Razr 2022

شاركت موتورولا إعلان تشويقي جديد اليوم أكدت من خلاله على أن هاتف Moto Razr 2022 هو أول الهواتف القابلة للطي التي تنطلق بمعالج snapdragon 8+ Gen1.

تستعد شركة موتورولا لإطلاق إصدارها الجديد من الهواتف القابلة للطي Moto Razr 2022، ولقد شاركت موتورولا إعلان تشويقي على منصة Weibo، حيث يأتي الهاتف بمعالج snapdragon 8+ Gen1، كما يأتي الهاتف بكاميرة خلفية مزدوجة، وواجهة MYUI 4.0 OS.

أيضاً يأتي الهاتف بشاشة P-OLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض FHD+، ومعدل تحديث 120Hz، كما يأتي بشاشة ثانوية بحجم 3 إنش التي تدعم المستخدم في الألعاب.

ويأتي الهاتف بكاميرة مزدوجة بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وكاميرة سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل.

كما يدعم Moto Razr 2022 بطارية بقدرة 2800 mAh، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام LPDDR5، وسعة تخزين 512 جيجا بايت وسعة تخزين UFS 3.1، ومن المقرر أن يأتي الهاتف بسعر 1173 دولار.

المصدر: بوابه المتميز

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