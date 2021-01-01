موتورولا :Moto Razr 2022 أول الهواتف القابلة للطي بمعالج snapdragon 8+ Gen1

شاركت موتورولا إعلان تشويقي جديد اليوم أكدت من خلاله على أن هاتف Moto Razr 2022 هو أول الهواتف القابلة للطي التي تنطلق بمعالج snapdragon 8+ Gen1.
تستعد شركة موتورولا لإطلاق إصدارها الجديد من الهواتف القابلة للطي Moto Razr 2022، ولقد شاركت موتورولا إعلان تشويقي على منصة Weibo، حيث يأتي الهاتف بمعالج snapdragon 8+ Gen1، كما يأتي الهاتف بكاميرة خلفية مزدوجة، وواجهة MYUI 4.0 OS.
أيضاً يأتي الهاتف بشاشة P-OLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض FHD+، ومعدل تحديث 120Hz، كما يأتي بشاشة ثانوية بحجم 3 إنش التي تدعم المستخدم في الألعاب.
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