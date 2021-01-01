شركة سامسونج أصدرت التحديث الأمني ??لشهر يوليو 2022 لجهاز Galaxy Fold الأصلي

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › شركة سامسونج أصدرت التحديث الأمني ??لشهر يوليو 2022 لجهاز Galaxy Fold الأصلي

صورة الخبر: Galaxy Fold
Galaxy Fold

أصدرت شركة سامسونج التحديث الأمني ??لشهر يوليو 2022 لجهاز Galaxy Fold الأصلي في الهند وسريلانكا. تلقى كل من Galaxy Z Fold 2 و Galaxy Z Fold 3 بالفعل آخر تحديثات الأمان من سامسونج.

يحتوي آخر تحديث لبرنامج Galaxy Fold (SM-F900F) على إصدار البرنامج الثابت F900FXXS6HVG3. يأتي التحديث مع تصحيح الأمان لشهر يوليو 2022 الذي يعمل على إصلاح أكثر من 50 ثغرة أمنية متعلقة بالخصوصية. كما يتضمن أيضًا إصلاحات عامة للأخطاء وتحسينات لاستقرار الجهاز.

إذا كنت من مستخدمي Galaxy Fold في أي من البلدان المذكورة أعلاه ، فيمكنك تنزيل البرنامج الجديد على هاتفك من خلال التوجه إلى الإعدادات > تحديث البرنامج والضغط على التنزيل والتثبيت. من المتوقع أن يتم توسيع طرح التحديث للمزيد من الأسواق في الأيام القليلة المقبلة.

أطلقت سامسونج جهاز Galaxy Fold الأصلي باستخدام برنامج One UI 2.5 المستند إلى أندرويد 9. وتلقى الجهاز تحديث أندرويد 10 في أوائل عام 2020 ، وتحديث أندرويد 11 في أوائل عام 2021 ، وتحديث One UI 4 القائم على نظام أندرويد 12 في أوائل عام 2022.

المصدر: tech1new

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على شركة سامسونج أصدرت التحديث الأمني ??لشهر يوليو 2022 لجهاز Galaxy Fold الأصلي

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
80523

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager