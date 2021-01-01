شركة سامسونج أصدرت التحديث الأمني ??لشهر يوليو 2022 لجهاز Galaxy Fold الأصلي

أصدرت شركة سامسونج التحديث الأمني ??لشهر يوليو 2022 لجهاز Galaxy Fold الأصلي في الهند وسريلانكا. تلقى كل من Galaxy Z Fold 2 و Galaxy Z Fold 3 بالفعل آخر تحديثات الأمان من سامسونج.
يحتوي آخر تحديث لبرنامج Galaxy Fold (SM-F900F) على إصدار البرنامج الثابت F900FXXS6HVG3. يأتي التحديث مع تصحيح الأمان لشهر يوليو 2022 الذي يعمل على إصلاح أكثر من 50 ثغرة أمنية متعلقة بالخصوصية. كما يتضمن أيضًا إصلاحات عامة للأخطاء وتحسينات لاستقرار الجهاز.
إذا كنت من مستخدمي Galaxy Fold في أي من البلدان المذكورة أعلاه ، فيمكنك تنزيل البرنامج الجديد على هاتفك من خلال التوجه إلى الإعدادات > تحديث البرنامج والضغط على التنزيل والتثبيت. من المتوقع أن يتم توسيع طرح التحديث للمزيد من الأسواق في الأيام القليلة المقبلة.
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